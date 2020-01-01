罗伯逊指责马竞球员拖时间：他们很容易就摔倒

这名苏格兰后卫对马竞球员在万达大都会球场的滑稽行为进行了嘲讽。

利物浦左后卫安迪·罗伯逊在西班牙首都0-1负于马德里竞技后，对马德里竞技球员的“摔倒”进行了抨击。

尤尔根·克洛普的队员们控制了球，但在比赛中没有一次射正，现在必须在安菲尔德做出弥补。

然而，罗伯逊对马竞球员的表现并不满意，认为他们在进球后浪费了时间。

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“角球之前的那个界外球应该传给我们，所以裁判犯了一个错误，但是他们的角球只是一个弹球。”罗伯逊赛后说。

“比赛很紧张，但是在一边，我们给了他们最好的开局，让他们的球迷站起来，然后他们开始摔倒，试图接触我们的皮肤，但是我们处理得很好。”

“他们很容易就摔倒了，但我们坚持下来了，我们比他们做得更好。这是一场不错的比赛，但我们还有第二回合来弥补。”

这名后卫还评论了马竞主教练迭戈·西蒙尼的防守战术，以及西甲球队赛后的庆祝活动。

“那（表现）就是（西蒙尼）。”罗伯逊继续说。“当你没有和他比赛时，这可能会很好看，但我们没有问题。”

“他们庆祝起来，就好像他们赢得了比赛一样。但让我们看看。我们还有几周的时间，然后他们将来到安菲尔德。我们知道我们的球迷会在那里，所以这取决于他们的到来。”

利物浦队长维吉尔·范戴克也分享了他对马竞的想法，他说他和他的队友已经准备好面对一个顽强的对手。

“我们知道这将是一场真正的战斗，特别是在他们的主场，有球迷在背后支持着他们，这对我们在角球失球和他们的第一次机会没有任何帮助。”范戴克在终场哨声响起后说：“这甚至不是机会，这是运气，但它仍然作算。”

“这是他们踢球的方式，有点像西班牙足球。你必须适应它，但我们知道。我们处理得很好。这并不容易，但这是他们比赛的一部分，我们也需要适应。”

“半场的信息是要继续比赛，要快速地进行对位，我们知道会有机会的。我们大部分时间都控球，但没能创造出太多机会，但我们还有90分钟来扭转局面，我们应该充满信心。”