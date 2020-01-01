罗伯逊指责马竞球员拖时间：他们很容易就摔倒
利物浦左后卫安迪·罗伯逊在西班牙首都0-1负于马德里竞技后，对马德里竞技球员的“摔倒”进行了抨击。
尤尔根·克洛普的队员们控制了球，但在比赛中没有一次射正，现在必须在安菲尔德做出弥补。
然而，罗伯逊对马竞球员的表现并不满意，认为他们在进球后浪费了时间。
“角球之前的那个界外球应该传给我们，所以裁判犯了一个错误，但是他们的角球只是一个弹球。”罗伯逊赛后说。
“比赛很紧张，但是在一边，我们给了他们最好的开局，让他们的球迷站起来，然后他们开始摔倒，试图接触我们的皮肤，但是我们处理得很好。”
“他们很容易就摔倒了，但我们坚持下来了，我们比他们做得更好。这是一场不错的比赛，但我们还有第二回合来弥补。”
这名后卫还评论了马竞主教练迭戈·西蒙尼的防守战术，以及西甲球队赛后的庆祝活动。
“那（表现）就是（西蒙尼）。”罗伯逊继续说。“当你没有和他比赛时，这可能会很好看，但我们没有问题。”
“他们庆祝起来，就好像他们赢得了比赛一样。但让我们看看。我们还有几周的时间，然后他们将来到安菲尔德。我们知道我们的球迷会在那里，所以这取决于他们的到来。”
利物浦队长维吉尔·范戴克也分享了他对马竞的想法，他说他和他的队友已经准备好面对一个顽强的对手。
“我们知道这将是一场真正的战斗，特别是在他们的主场，有球迷在背后支持着他们，这对我们在角球失球和他们的第一次机会没有任何帮助。”范戴克在终场哨声响起后说：“这甚至不是机会，这是运气，但它仍然作算。”
“这是他们踢球的方式，有点像西班牙足球。你必须适应它，但我们知道。我们处理得很好。这并不容易，但这是他们比赛的一部分，我们也需要适应。”
“半场的信息是要继续比赛，要快速地进行对位，我们知道会有机会的。我们大部分时间都控球，但没能创造出太多机会，但我们还有90分钟来扭转局面，我们应该充满信心。”