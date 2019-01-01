罗伯逊：我在利物浦取得了进步 但还能提高更多

这位苏格兰国脚边后卫已经被证明是红军的一个精明的补充，但是他相信他可以把他的比赛带到更高的高度。

安迪·罗伯逊相信他已经在利物浦“起航”，但他声称自己还有更多的机会。

当这位苏格兰国脚在2017年夏天从赫尔城转会时，安菲尔德几乎没有人知道他会带来什么。

然而，他很快就在尤尔根·克洛普的计划中确立了自己的地位，并使800万英镑(1000万美元)的转会费看起来相当划算。

罗伯逊上赛季在他的英超和欧冠联赛中都有13次助攻，帮助利物浦获得欧洲冠军，并在国内联赛中获得亚军。

现在的挑战是一个在默西塞德郡的两年里取得了快速进步的人要把他的比赛带到更高的高度。

罗伯逊在利物浦官方网站上谈到了他的经历和抱负:“在相对较短的时间内发生了很多事情，但我热爱其中的每一分钟。当然，刚开始的时候要困难得多，那时我还需要很长一段时间才能意识到我必须达到的标准，以及在这个水平上我需要提高多少。幸运的是，我觉得我迈出了那一步，我已经从那里起航了。但我仍然觉得我可以提高很多，这就是我每赛季的目标。上个赛季对我来说是一个重要的赛季，因为因为之前的六个月，一开始对我有更多的期待;我觉得我已经处理好了。这个赛季可能会有更多。我只是想给球队锦上添花，继续保持良好的表现，继续为球队做出贡献，就像主教练和教练组希望我做的那样。”

罗伯逊承认，他和萨拉赫、张伯伦在同一个夏天来到安菲尔德的时候没有引起人们的注意，但是他很高兴自己做出了成绩。

他补充道:“当我签约的时候，莫和张伯伦已经进来了，所以关于他们有更多的说法，这是正确的。我有点低调，但这对我来说可能有点困难，因为我想通过比赛向教练、队友和球迷证明，我能踢出这样的水平。”一开始并没有达到那个标准，所以可能外界的人认为我不能达到那个标准，这可能是我当时最大的担忧之一，因为我知道如果我有机会，至少我可以尝试去做。我很高兴。很明显，当阿尔贝托(莫雷诺)受伤的时候，对他来说是一个糟糕的时机，但我知道这对我来说是一个好时机，我至少有五到六场比赛的时间来恢复速度。我可能需要一到两场比赛来提高自己的状态，但一旦我做到了，我就觉得自己是球队的一员，能够做出真正的贡献;幸运的是，我开始表现出了这一点，显然每个人都加入了进来，并且很高兴我在俱乐部。”