罗伯逊大赞南野拓実：他是萨尔茨堡的核心

苏格兰左后卫在日本国脚完成从奥地利到默西塞德的转会后赞扬了他。

安迪·罗伯逊对利物浦新签下的南野拓実表示欢迎，称这名攻击型中场的盘带将会为对方后卫带来麻烦。

在今年的欧冠比赛中，利物浦在小组赛阶段遭遇了萨尔茨堡并两次击败他们，确保以E组第一的成绩晋级16强。

在与安菲尔德的比赛中，南野拓実给人留下了特别深刻的印象，在比赛进行到一小时前，南野拓実的一个进球和一个助攻帮助一度0-3落后的萨尔茨堡扳平比分。

罗伯逊还记得这位日本国脚的表现给他留下了深刻的印象，认为他是一支强队中最好的球员。

“对阵萨尔茨堡的比赛很艰难，但我认为他（南野拓実）是他们的核心。”罗伯逊告诉利物浦回声报：“他是那个给我们带来麻烦的人，尤其是在安菲尔德。”

“当我们3-0领先时，他开始主导比赛。他开始向我们冲过来，他进了一个球，还得到了一次助攻。这可能就是为什么主教练开始关注他，想‘这个球员是谁？’的原因。”

“在我们对阵他们的两场比赛中，他表现得很好。除此之外，我并没有真正看过他踢球。他将是我们非常欢迎的新成员，我相信他会是一名出色的球员。我们期待着他在一月份的到来，我相信他会为这支高质量的球队锦上添花。”

比赛结束后，许多利物浦球员找到主教练克洛普，向他推荐南野拓実，南野拓実在默西塞德的表现令人印象深刻。

然而，罗伯逊透露他并不是其中的一员，并声称他不知道他的队友们正在和克洛普讨论签下这位攻击型中场。

“不，我不是他们中的一个！我不知道这是不是真的。”罗伯逊继续说道：“但如果球员们这样做了，那么我肯定能看到原因。”

南野拓実本赛季在萨尔茨堡出场22次，攻入9球，贡献11次助攻，其中在6场欧冠比赛中攻入2球，贡献3次助攻。