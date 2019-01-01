罗伯逊大赞南野拓実：他是萨尔茨堡的核心
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Liverpool/Goal
安迪·罗伯逊对利物浦新签下的南野拓実表示欢迎，称这名攻击型中场的盘带将会为对方后卫带来麻烦。
在今年的欧冠比赛中，利物浦在小组赛阶段遭遇了萨尔茨堡并两次击败他们，确保以E组第一的成绩晋级16强。
在与安菲尔德的比赛中，南野拓実给人留下了特别深刻的印象，在比赛进行到一小时前，南野拓実的一个进球和一个助攻帮助一度0-3落后的萨尔茨堡扳平比分。
罗伯逊还记得这位日本国脚的表现给他留下了深刻的印象，认为他是一支强队中最好的球员。
“对阵萨尔茨堡的比赛很艰难，但我认为他（南野拓実）是他们的核心。”罗伯逊告诉利物浦回声报：“他是那个给我们带来麻烦的人，尤其是在安菲尔德。”
“当我们3-0领先时，他开始主导比赛。他开始向我们冲过来，他进了一个球，还得到了一次助攻。这可能就是为什么主教练开始关注他，想‘这个球员是谁？’的原因。”
“在我们对阵他们的两场比赛中，他表现得很好。除此之外，我并没有真正看过他踢球。他将是我们非常欢迎的新成员，我相信他会是一名出色的球员。我们期待着他在一月份的到来，我相信他会为这支高质量的球队锦上添花。”
比赛结束后，许多利物浦球员找到主教练克洛普，向他推荐南野拓実，南野拓実在默西塞德的表现令人印象深刻。
然而，罗伯逊透露他并不是其中的一员，并声称他不知道他的队友们正在和克洛普讨论签下这位攻击型中场。
“不，我不是他们中的一个！我不知道这是不是真的。”罗伯逊继续说道：“但如果球员们这样做了，那么我肯定能看到原因。”
南野拓実本赛季在萨尔茨堡出场22次，攻入9球，贡献11次助攻，其中在6场欧冠比赛中攻入2球，贡献3次助攻。