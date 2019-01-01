罗伯逊：利物浦不关注积分榜 除非情况变得有趣

利物浦在2019- 2020赛季的表现依然完美无缺，但是他们的苏格兰后卫，连同中后卫范戴克表示，目前还目前队内还没有人关注积分榜。

利物浦在英超积分榜上领先第二名5分，但安迪·罗伯逊说，红军不会开始关注积分榜的成绩，直到它变得“有趣”。

在2019-20赛季的6场联赛中，克洛普的球队保持着完美的状态。

最多的积分已经将他们在英超联赛的连胜延续到了15场，以确保上赛季建立的势头得以保持。

许多人已经暗示利物浦可能会在30年内第一次夺得顶级联赛冠军，但是安菲尔德还没有人被这样的炒作所吸引。

他们表示，还有32场比赛要打，他们只是开了个好头。

苏格兰边后卫罗伯逊在客场2-1战胜切尔西后对天空体育说:“我们没有去盯着积分榜，还有很长的路要走。”

“别误会我的意思，能拥有5分领先优势是件很开心的事，但是这个赛季和上个赛季一样会有很多波折。”

“我们已经有了一个良好的开端，但关键是要保持这种势头。

“如果我们继续赢得比赛，这才是最重要的。但我们不会去看积分榜，除非它变得有趣为止。”

荷兰中卫范戴克也表达了同样的想法。

他意识到还有更多的积分要争取，如果现在就开始考虑这个赛季发生什么，那将是愚蠢的。

这名后卫补充道:“我们现在还没有去关注其他球队。这个季节还很长。”

“对我们来说，这只是不断赢得比赛，努力取得结果，提高我们的比赛水平。”

“来到这里(斯坦福桥)并取得一个结果很难，我很高兴我们做到了。”

利物浦在西伦敦之旅即将结束时被坎特为切尔西抓住了一条生命线。

尽管如此，特伦特·亚历山大-阿诺德和罗伯托·菲尔米诺上半场的进球最终证明了他们的实力，他们通过了冠军资格的又一次严峻考验。