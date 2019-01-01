罗伯逊为萨拉赫假摔指控辩护：都是由于绝望

左后卫对外界针对他的红军队友的批评很不高兴。

利物浦后卫安迪·罗伯逊为萨拉赫辩护，称任何针对萨拉赫的假摔指控都是源自“绝望”。

在上周六1:0战胜布莱顿的比赛中，萨拉赫在禁区内被犯规而获得点球。一些人认为他摔倒得太过轻易，萨拉赫因此再次受到了抨击。

在上个月利物浦痛击阿森纳的比赛中，这位埃及球星也受到了类似的批评。

罗伯逊对他的队友表示了支持，认为围绕萨拉赫的不断质疑是不公平的。

罗伯逊在接受英国报纸采访时说:“每次发生这种情况时，我们都会回头看着视频，然后你就会说，‘好吧，这不是假摔。’”

“他不是那种球员，所以这种情况会还要发生多少次?”

“当时我就在禁区边缘，如果人们就此开始说萨拉赫总是轻易倒地的话，这是不公平的。”

“特别是在对阵阿森纳的比赛中，他三次遭遇剪刀脚。他们还提出了上诉。这真的是有点绝望了。”

萨拉赫的点球帮助利物浦在积分榜上领先第二名7分，尽管曼城可以在周一战胜狼队的比赛后缩小差距至4分。

这是他在四场联赛比赛中的第三个点球进球，在对阵阿森纳和纽卡斯尔的比赛中，分别被索帕帕斯塔索普洛斯和保罗·达米特犯规后，亲自操刀命中了点球。

埃及人在布莱顿主场的进球使他本赛季在英超联赛中出场22次打入14球，与阿森纳的奥巴梅扬和热刺的凯恩并列射手榜榜首。

利物浦接下来将在周六主场迎接水晶宫的挑战，以寻求从本赛季的首次两连败中振作回来。他们首先在联赛中1:2输给了曼城，然后又在足总杯上被狼队淘汰。