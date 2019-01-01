罗伯逊：为利物浦效力总是充满压力

利物浦边后卫罗伯逊表示为红军效力总是会充满压力，同时透露了本赛季球队争冠的一个秘诀。

利物浦将在接下来的联赛中遭遇联赛冠军竞争对手曼城，只要能够在客场击败卫冕冠军，红军就能领先对手多达10分了。

利物浦后卫罗伯逊表示这将会是又一场精彩的大战，他说道：“这当然是一场重要的比赛，如果我们赢了，我们就能领先10分，这是很大的领先优势。”

“但他们肯定也想把分差缩小到4分，这就小很多了，两支球队都非常出色，都想赢，我们很期待这样一场大战。”

2018年，曼城和利物浦共4次碰面，其中利物浦3胜1平占绝对优势，本赛季至今，红军还没有在联赛中输过球，而且拥有全联赛最出色的防守，在最近20场比赛里，他们只丢了8球。

“我们总是s随心而动，例如对阿森纳，他们踢得很开放，我们就充分利用了这一点。”罗伯逊补充道。“我们踢的是攻势足球，在任何比赛中你都可以这样踢，但很明显每一场比赛都是不同的，我们需要耐心等待，看看和曼城的比赛会如何发展。”

“上赛季欧冠次回合比赛的区别在于曼城必须赢四球才可以晋级，所以他们必须攻出来，而这场比赛他们只需要赢一球就够了。曼城是一支梦幻般的球队，一支非常有经验的球队，他们以前也曾经历过这种境况，而且赢得过冠军，这是我们从未取得过的成就，在争冠方面他们比我们更有经验，但我们很期待这场比赛的到来。”

“现在我们状态很好，他们会期待反弹，然后全力打击我们，我们都清楚意识到这一点，但我们需要拿出最好的表现，如果能够做到，我们可以给任何球队制造问题。”

“上赛季大家都在谈论曼城，他们非常难击败，当然了，我们在联赛和欧冠中击败了他们，但在联赛中很少有球队能够对他们形成威胁。但最重要的是他们拿到了冠军，而现在我们还什么都没有，这就是为什么我希望赛季末的时候我们还能谈论这件事。”

“我们当然希望自己能赢，但我们知道这有多困难，我们也知道有很多球队正在我们身后追赶，给我们制造各种各样的问题，所以我们必须脚踏实地，并希望能够在赛季末时庆祝胜利。”

“我认为为利物浦效力总是有压力的，球迷们要求很高，我们对自己要求也很高，现在球队排名联赛第一，我们必须继续保持下去。”

“经过12月如此繁忙的赛程，保持不败是一个伟大的成就，但没有什么是能够在此刻就决定的，所以我们要继续努力，以同样的姿态去迎接2019年，如果能够做到，那么这有可能成为美好的一年。”