罗伯逊：不想回忆按头梅西 做法过火令我后悔

利物浦后卫罗伯逊承认，自己对于上赛季在欧冠半决赛中与梅西发生冲突感到后悔。

利物浦在上赛季欧冠半决赛中遭遇了西甲冠军巴萨，克洛普的球队首回合在诺看0-3不敌对手。但回到安菲尔德之后，红军一扫颓势，4-0上演惊天逆转完成晋级。

不过就在次回合的交手中，开场仅2分钟，梅西在一次突破摔倒后没有立即起身，结果遭到了红军后卫安迪-罗伯逊的“按头警告”。

如今再次回忆起这个不理智的动作，25岁的左后卫告诉《每日邮报》：“当我回顾过去，我并不感到后悔，因为我认为是你所经历的一切塑造了现在的你。”

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“但我想到和梅西的那个瞬间，我就感到非常后悔。我不喜欢再看到那个画面。我一看就感到沮丧。”

“我们那天都抱着同一种态度，没有人能组织我们进入决赛，球场的氛围就是如此。我和法比尼奥去拦截他，我们的腿绊在一起，我们都倒地了。对世界最顶级球员做出这种动作是常规操作……”

“我非常尊重和他巴萨，但那场比赛的前提是我们已经0-3落后，我们需要奇迹，我们需要一些特别的事情发生。如果一些小动作可以阻止世界最佳球员去最大程度地发挥他的潜能……”

“但我已经后悔了。那不是我本来的样子。那不是我的性格。但那个夜晚，很多事情就这样发生了，你不需要记得。那时候没法进行思考。”

“我们投入到比赛当中，球迷在呐喊，你身处其中，你也是个人。”

“你可以看到我们的专注度和目的性，但或许我有点过分了。”

下周一，利物浦将与西汉姆联一战。他们只需要再积15分，就可以提前锁定俱乐部30年来首个英格兰顶级联赛冠军。