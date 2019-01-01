失败乃成功之母 罗伯逊：上赛季的失利帮助了我们

这位红军后卫表示，上赛季无缘英超冠军的失望帮助球队取得了美好开局。

利物浦后卫安德鲁·罗伯逊表示，上赛季的争夺英超冠军失利为他们本赛季完美的英超开局铺平了道路。

到目前为止，红军已经赢得了他们联赛的全部六场比赛，得失球之比为17:5。

利物浦最近的一场胜利是在斯坦福桥2:1战胜切尔西，这场胜利帮助利物浦保持了与曼城5分的差距。

上个赛季，正是同一支曼城击败利物浦夺得英超冠军，双方展开了一场历史性的冠军争夺战。

罗伯逊坚持认为，去年的冠军争夺战帮助球队成长，即使最终球队未能达到目标。

罗伯逊说：“这一切都是为了赢得比赛，为了继续前进，所以我们不能老是想着（战胜切尔西）。我们将迎来另一个重要的一周，我们只专注于我们自己的比赛，我们不会专注于其他任何事情。我们面临着巨大的挑战，我们需要把它们一一完成。在这段时间里，如果我们能坚持到国际比赛日，并继续关注赛程，那就是我们要做的。我们有一段艰难的旅程，但是如果我们能以积极的成绩进入下一个国际比赛日，那么我们将处于一个非常好的位置。希望我们能比上赛季取得第二的成绩更好。我们赢得了欧冠冠军，但我们想要英超冠军，希望本赛季我们能做到这一点。但是，还有很长很长的路要走，我们后面的每个人都会等着我们丢分。所以我相信他们会准备好反扑，所以我们需要为此做好准备，我认为上个赛季对我们帮助很大。”

利物浦正处于一系列艰难的赛程中，罗伯逊享受着这个繁忙的赛季带来的机会。

“这就是我们的目标，我们已经进入了这个赛季，现在已经很好了，我们已经习惯了每周去不同的地方踢三场比赛。这是我们所习惯的。这是完全相同的准备，我们今天表现得很好。我们有时必须得顶住，切尔西一进球就开始给我们施加压力，但我们顶住了，这对我们来说是重要的三分。”