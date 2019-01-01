罗伯森：曼联要进前四就必须击败莱斯特

红魔名宿当然期待球队能够在这个赛季重回前四，但在目前的情况下，他们需要慎重对待接下来的这个对手。

曼联赛季开局至今，只在首轮与切尔西的比赛中尝到一场酣畅淋漓的大声，但随后他们接连战平狼队，南安普顿，更是在水晶宫手下爆冷失利。

不过布莱恩-罗伯森相信，如果他们能够在本周末战胜来斯特城，就能为后续的挑战重新找回信心。罗杰斯的球队开局情势喜人，目前在积分榜上排名第三。

他告诉曼联TV：“我们必须高度重视与莱斯特城的比赛，争取拿出好的表现，取得好的结果，才能够让所有人重新振奋起来。”

“是的，他们（莱斯特城）在本赛季有一个不错的开局，并且他们有一群优秀的年轻球员。这也是我们为什么要在他们身上取得好结果的原因。”

“我认为他们将向前六发起冲击，他们希望重新回到欧洲赛场。这是一场硬仗，他们有一些很不错的球员，这对我们来说是个挑战。”

“如果我们希望位居前四，我们就必须在主场击败像莱斯特这样的球队。”

与莱斯特的比赛之后，红魔还将和西汉姆，阿森纳，纽卡以及如今的榜首球队利物浦碰面。

“小伙子们必须放下与水晶宫的比赛。我们那天确实没有发挥好，我们本可以做得更好。”

“或许我们可以打入点球（拉什福德在与水晶宫一战中获得点球机会），但我们被打败了，而这都已经是过去了。索尔斯克亚认为我们一直在进步，我很同意这点，我认为我们在我的看的比赛里发挥真的不错。”

“我们要做的就是在短时间内取得一系列的好成绩，所以，开火吧！”