罗伯托：战胜马竞对联赛夺冠有决定性意义

这位后卫相信加泰罗尼亚人的胜利将会是争夺联赛冠军的重要时刻。

巴萨后卫塞尔吉·罗伯托称，本周日巴萨1-0战胜马德里竞技的比赛可能是西甲冠军争夺战的关键时刻。

加泰罗尼亚俱乐部在万达大都会球场的大部分比赛中表现不如主队，但里梅西在离比赛结束还有四分钟时戏剧性地攻入了制胜一球。

这帮助巴萨超越皇家马德里回到了积分榜的榜首——尽管是凭借净胜球上的差距——但也提供了巨大的心理激励。

“我们知道他们的球迷会给我们施加压力，事实也正是这如此。”罗伯托告诉《马卡报》。

“像这样的比赛是决定联赛胜负的关键，我们必须忍受痛苦才能赢得比赛。”

“但赛季还有很长的路要走，很多球队都会构成威胁。”

罗伯托说，他无法在梅西和马克-安德烈·特尔斯特根之间选择谁是巴塞罗那的最佳球员。

阿根廷前锋梅西以一脚劲射为巴塞罗那赢得了比赛。

然而，巴塞罗那依然感谢特尔施特根在门前的英勇表现，他做出了两次不可思议的扑救，阻挡了埃莫索和莫拉塔的射门。

“马克做出了两次精彩的扑救，梅西决定了比赛的胜负。”这位27岁的球员补充道。

“这是球队的胜利。马竞给了我们很大的压力，他们创造了很多机会。”

马竞的索尔·尼古兹认为梅西是加泰罗尼亚获胜的最大因素。

他说：“决定胜负的人正是梅西。”

“因为他是那个取得进球的人。幸运的是，特尔施特根守住了几个球，尽管另一个球的质量很好。对我来说，最好的是梅西。”

“我们踢了一场伟大的比赛，巴塞罗那没有太多的机会，但是当我们看到梅西能够轻松地完成他的工作时，就能明白是为什么他是最好的。”

“球队付出了一切，但只有胜利是最重要的。”

当被问及他在球门前的出色表现时，斯特根说他只是在做自己的工作。

这位德国国脚相信对马竞的胜利将会增强巴塞罗那面对未来挑战的信心。

“这些比赛让我们成长为一个团队，这就是它的意义。”特尔施特根补充道。

“我们知道这是一场非常艰难的比赛。他们制造机会是正常的，因为他们实力很强。”

“但在防守上我们踢得很好，最后我们进了一个球，帮助我们赢得了一场重要的比赛。”