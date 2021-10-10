罗伊-基恩：福登就像顶级四分卫 他就像是汤姆-布雷迪

这位21岁的中场球员在今天的世界杯预选赛中助攻了第二球，给人留下了深刻的印象

罗伊-基恩将菲尔-福登与美国橄榄球超级巨星汤姆-布雷迪进行了比较，前者在今天凌晨的世预赛中表现出色，帮助英格兰5-0大胜安道尔。

曼联名宿罗伊-基恩告诉ITV：“我喜欢看美式足球，福登就像一个顶级四分卫。”

“他就像汤姆-布雷迪。他的传球能准确找到队友。他有跑垒手，也有接球手。他让一切看起来很容易。”

“在过去的一年里，他成熟了很多，大部分时间都在为曼城效力。他大部分时间都在打重要的比赛，在欧洲顶级的比赛中亮相。”

“索斯盖特在接下来的几个月里会遇到很大的问题，但足球中有很多事情可以改变。由于伤病和可能的停赛，很多事情都可以改变，但是索斯盖特是一个幸运的人，因为他有很好的阵容可以选择。”

布雷迪是一名美国足球运动员，他在新英格兰爱国者队效力了19年，去年转会到坦帕湾海盗队，他是橄榄球运动中最知名的球员之一。

他生涯至今赢得七次超级碗，比其他任何球员都多。

他还保持着获得最多超级碗MVP的纪录，一共五次。

福登因为脚伤错过了2021-22赛季的前三周比赛。

自从他康复后，他在曼城的各项赛事中出场6次，并在最近英超2-2战平利物浦的比赛中进球。

与安道尔的比赛是他自2020年欧洲杯半决赛对阵丹麦之后首次代表英格兰出场。