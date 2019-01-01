罗伊斯谈“特别的”克洛普：他就是一头动物

这对搭档在多特蒙德度过了三个赛季，这段经历至今仍被现任队长珍藏。

多特蒙德球星马尔科·罗伊斯透露了他对“动物”尤尔根·克洛普的钦佩之情，他说利物浦现任主帅有着难以抗拒的磁性人格。

罗伊斯在克洛普手下的第一年球队就打入了欧冠决赛。随着2015年克洛普的离开，他们的道路可能已经分道扬镳，但这名球员仍然对他的前导师保持着巨大的尊重，除了——或者可能是因为——他著名的怪癖。

“我的天哪，尤尔根真是个动物！你只能在电视上看到像他这样的人。”罗伊斯告诉够力足球：“如果尤尔根坐在你面前，带着他的气场，带着他的侵略性，即使在说话的时候，他也散发着侵略性，带着他的身材，这是非常令人印象深刻的。即使是他和你说话的方式——这在专业的商业中也很少发生。他对你施了魔法，不会让你走的。我带着忐忑不安的心情结束了谈话。他绝对是我加盟多特蒙德的原因之一。”

虽然克洛普的精力很少不引人注目，罗伊斯坚持认为在这个疯狂的公众形象背后是一个精明的主帅，他能够适应环境。

他解释说:“在赛季开始之前，你可以做很多计划。但是很多无法预料的事情可能会发生，比如体系的改变或者伤病，所以事情可能会完全不同。当一家俱乐部想签下一名球员时，重要的是教练要教给球员哲学和他要做什么。我也一样。那一年，香川真司和曼联签约，我是替代者。我们讨论了他对我的看法，以及我可以在哪些方面提高自己。尤尔根可以培养球员，让他们变得更好。这是一个非常重要的因素。他在培训和人际交往方面有自己独特的方式。”

克洛普终于在今年的欧冠联赛中与利物浦获得成功，在决赛中以2-0击败热刺，此前他曾两次在决赛失利。

第一场失利是多特蒙德对德甲劲敌拜仁的比赛，罗伊斯相信如果多特蒙德能够在占据主动的初期打破僵局，这场比赛就会朝着他们的方向发展。

“上半场我们真的很强大。当然，你总是可以推测，如果我们在比赛的这个阶段以1-0领先，情况会不会有所不同。所以，你不得不说我们最终没有达到目标。因为巴伐利亚人很有经验。他们在正确的时间找到了正确的解决方案。罗本的进球结束了比赛。”