罗伊斯：格策当年去拜仁令我难以理解

2013年格策加盟多特蒙德的对手拜仁慕尼黑而引起了轩然大波，这个选择让他的队友感到震惊。

马里奥·格策离开多特蒙德加盟拜仁慕尼黑的决定让他的队友马尔科·罗伊斯目瞪口呆。

罗伊斯和格策是多特蒙德队中最耀眼的两颗宝石，这支光芒四射的球队当时由尤尔根·克洛普执教。

但这支球队最终还是解散了，格策和明星前锋罗伯特·莱万多夫斯基分别在2013年和2014年转会拜仁，克洛普则在第二年离开。

格策在巴伐利亚的那段时间没能取得成功，在激怒了多特蒙德的忠实粉丝三年后，他决定回到威斯特法伦。

罗伊斯承认，他对他的搭档最初的离开感到惊讶和失望。

“我在家，(门铃)响了，马里奥在我家门口。他亲自告诉我，他将离开俱乐部，走一条不同的路。那一刻，我不知道该怎么想，怎么说。我刚来到多特蒙德，觉得我们可以成为一对好搭档。因此，当时我很难理解他的决定。在未来的岁月里，我们拥有一支优秀的球队。事实上，我有一种感觉，它适合我们之间，我们可以一起踢得更好。我是生气吗?我不想这么说，但你当然总是想和最好的一起踢。当其中一个最好的走了，那是很难理解的。最后，每个人都必须做出自己的决定。你只有一个职业生涯。如果这对他来说是正确的决定，那么每个人都必须接受。”

格策的背叛让他在多特蒙德球迷中不受欢迎，当这个决定被宣布时，他们在公开场合把目标对准了他。

尽管他自己也很失望，但罗伊斯表示，他为他受到诋毁的队友感到遗憾。

“我是在欧冠对阵皇家马德里的比赛前去接马里奥的。他坐在汽车后座上，球迷们在等他。这不是一个容易的情况。”他补充说：“我知道他当时的经历和感受，不想成为他的负担。他肩上的压力。局外人和我作为一名球员无法理解这一点。马里奥很好地处理了这个情况，做得很好，助攻了第一个进球。这就是他值得尊重的原因。我们不需要谈论这个消息发布的时间和方式。当一名顶级球员离开俱乐部时，作为一名球迷，你会感到失望。你总是希望最好的球员留在俱乐部。但你也必须理解球员，并接受他为自己的职业选择了这条道路。”