罗伊斯：多特就想抽巴萨 居然说中了

这位德甲俱乐部的队长说他和他的队友们希望能和西甲豪门同场竞技，并期待着挑战。

多特蒙德很享受在欧冠小组赛中抽中巴塞罗那，队长马尔科·罗伊斯称西甲豪门正是德甲球队想要面对的对手。

在F组，巴塞罗那、多特蒙德和国际米兰与捷克冠军布拉格斯拉维亚同组，比赛将于9月中旬开始。

多特蒙德队长罗伊斯说他和他的队友们一直希望能和西甲卫冕冠军巴萨同场竞技，而巴萨正渴望自2015年以来再次夺冠。

“今天早上，我们几个队员在一起吃早餐，我们都同意我们很想和巴塞罗那比赛。”罗伊斯在欧足联官网上说：“随口说说就真的发生了！很明显，这个小组是极其困难的；我们要面对的是近几年来尚未考验过我们的球队。对巴塞罗那的比赛对我们和我们的球迷来说将会有一个派对的气氛！我们相信我们的实力，我们的目标是过关。”

意甲球队国际米兰已经连续第二个赛季和巴塞罗那被分在同一组。

国际米兰上赛季在小组头名巴萨和次名热刺之后排名第三，但蓝黑军团副主席哈维尔·萨内蒂认为他们可以在新任主教练安东尼奥·孔蒂的带领下茁壮成长。

萨内蒂在国米官方网站上说:“巴塞罗那在很长一段时间里都是欧冠的主角，他们拥有非常有价值的球员，但还有另外两支强大的对手。”

“我们必须打好我们的牌，看看场上会发生什么。我们是一支实力雄厚的球队，我们购买了经验丰富的球员，我们的目标是打好小组赛进入十六强。我们有条件做得很好，我们面对的是出色的球队，但我们是国际米兰。在对莱切的比赛中(4-0大胜)，我看到了一支总想控制比赛的球队。这是很重要的一点：教练对小伙子们的工作非常满意，他知道一个要求很高的赛季正在等待着我们，但他带来了正确的心态。你知道孔蒂是怎么以足球为生的。他把所有的热情和求胜的愿望都传递给了球队。”