罗伊斯回击球队“心智”问题言论：每周都是这种言论

多特蒙德在周日晚些时候的乌龙球让自己只收获了一场平局，但是明星前锋罗伊斯强调他们并没有被精神上的弱点所阻碍。

多特蒙德2-2战平法兰克福后，罗伊斯否认了球队存在心理问题的说法。

多特蒙德两次将领先优势拱手让许特尔的球队，本赛季在德甲联赛上的排名第二次下滑，落后现任领头羊莱比锡3分。

桑乔似乎已经为客队锁定了三分，直到托马斯·德莱尼在比赛还剩两分钟时的乌龙球帮助法兰克福扳平了比分。

虽然罗伊斯承认他的球队在比赛快结束时失去了注意力，但他反驳了有关他们缺乏精神力量的说法。

“这让我很恼火，”他对天空电视台说。“乌龙球是个心理问题？当然，在那种情况下我们的防守是愚蠢的，但是现在不要提出有关心智的狗屁言论。”

“每周都是一样的狗屁言论。这是关于良好的防守和知道法兰克福总是可以扳平比分，即使我们2-1领先。”

“我们只需要在最后五分钟更好地对抗它。我不知道这个扳平球是怎么来的。我认为是掷界外球时，我们把自己置于危险之中。这是不允许发生的。”

“但请不要提起心智等言论！”

当被问及球队的心态时，多特蒙德主教练法夫尔重申了罗伊斯的观点。

“这事跟那个没关系，”他回答。“我们有更多的机会进球。”

“你不可能在90分钟内完全统治一场比赛，目前这是不可能的。到处都一样，我看其他比赛也是这样。”

中卫马茨·胡梅尔斯在比赛一小时后不久就被换下了场，法夫尔证实；饿这名德国国脚感到有些不适。

“他不能正常移动，也不能再冲刺了，”法弗雷说。“我还不能再多说了。”

多特蒙德将在下周六主场迎战云达不莱梅，接下来将在10月2日客场挑战布拉格斯拉维亚，然后再回到欧冠赛场。