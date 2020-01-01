罗伊斯伤缺四周 无缘参加与大巴黎的欧冠之战

下个月对阵法国对手的欧冠淘汰赛中，德甲豪门球队将失去一位关键球员。

多特蒙德证实，罗伊斯由于伤病将缺席对阵巴黎圣日耳曼的欧冠八分之一比赛。

在周二的德国杯2-3输给不来梅的比赛的下半场接近尾声阶段，罗伊斯被替换下场，一月份签下的埃姆雷·詹在最后几分钟替补上场。

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俱乐部发布了一份官方声明称30岁的罗伊斯在比赛中肌肉受伤，声明中写道:“多特蒙德队长罗伊斯在德国足协杯比赛中肌肉受伤。”

“根据目前的情况，他将在大约四周后恢复训练。罗伊斯，希望你早日康复！”

在本赛季法夫尔的首发阵容中，罗伊斯一直是一个固定首发球员，在各项赛事中出场26次。

这位德国人已经为多特蒙德在德甲联赛上贡献了11个进球和5次助攻，帮助球队在积分榜上上升到第三位，落后于卫冕冠军拜仁慕尼黑3分。

他现在可能会错过即将到来的对阵勒沃库森、法兰克福、云达不莱梅、弗莱堡和门兴格拉德巴赫的联赛，因为他需要接受康复治疗。

罗伊斯还将缺席2月18日和3月11日与巴黎圣日耳曼的两回合的欧冠比赛，这对多特蒙德试图晋级八强的希望来说会是一个巨大的打击。

这位攻击型中场在多特蒙德的6场欧冠小组赛中首发了4场，他们排在巴塞罗那之后获得了小组第二名。

法夫尔的球队在与PSG的对阵之前，即使在没有失去受伤的宝贵资产时也不被看好，而瑞士教练现在可能不得不想出另一个行动计划来对抗法国冠军。

巴黎圣日耳曼在六场小组赛中取得了5场胜利，5分领先13次夺冠的皇家马德里，以A组第一的成绩晋级16强。