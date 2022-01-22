网球观众再次模仿C罗“Siu” 梅德韦杰夫炮轰：这些人智商偏低

2022年澳大利亚网球公开赛上球迷们令人困惑的行为激怒了达尼尔-梅德韦杰夫，这位俄罗斯网球明星质疑了那些模仿C罗"Siuuuu"庆祝声音的球迷的智商。

从今年澳网的第一场比赛开始，现场观众一有机会就会吼出C罗进球后所喊的口号。

前温布尔登冠军安迪-穆雷和主场最受欢迎的尼克-基尔伊奥斯都是反对观众发出这些喊声的球星，而排名第一的男子球员梅德韦杰夫则呼吁看台上的人更加尊重他。

在卫冕冠军德约科维奇出局后，梅德韦杰夫成为了在澳大利亚夺冠的热门人选，他在周四与基尔伊奥斯的第二轮比赛中顺利过关。

他在球场上以7-6、6-4、4-6、6-2的比分获胜，但赛后他对观众的滑稽行为进行了点评。

他说道："当你在一发和二发之间被嘘时，那是唯一的选择。你必须保持冷静并赢得比赛。"

进行赛后采访的前世界第一吉姆-库里尔说道："我知道，我知道，我知道。我想他们是在说'Siuuuu'，这是一个足球术语。"

当观众的口号再次响起时，沮丧的梅德韦杰夫回答道："对不起，我听不见。请对吉姆-库里尔表现出一些尊重。谢谢你们，伙计们。请让他发言。如果你要尊重某人，至少要尊重吉姆-库里尔。我要说的是……我听不到他说话，伙计们。"

"破发点，第二个发球，人们都在喊，好像你已经犯了双误——这真是令人失望，不是每个人都在这样做，但那些人这么做的人可能智商很低。"

梅德韦杰夫在与库里尔的讨论中炮轰了观众，然后他在观众们“Siuuuuu”的呼声中返回更衣室。

在离场之前，他的最后一个动作是履行惯例地在照相机镜头上签名。梅德韦杰夫很高兴地答应了这个要求，并在屏幕上写下“Siuuuuu”，作为对观众的最后一次嘲讽。