缺兵少将 穆里尼奥希望列维找到转会解决办法

由于哈里·凯恩将缺阵到4月份，热刺主帅希望在1月份的转会窗口期能够得到更多的增援。

若泽·穆里尼奥希望托特纳姆热刺主席丹尼尔·列维能够提供一个转会“解决方案”，因为热刺将面临缺少明星前锋哈里·凯恩几个月的考验。

在作为热刺主教练的良好开局之后，穆里尼奥看到最近几周比赛结果变得更糟，所有比赛中只有五战一胜。

更糟糕的是，热刺已经失去了凯恩和穆萨·西索科，他们都严重受伤了，而恩东贝莱还在为伤病问题苦苦挣扎。

据报道，热刺对里昂前锋穆萨·登贝利很感兴趣，因此，俱乐部与一月份的转会市场联系在一起。

本菲卡的格德森·费尔南德斯和AC米兰前锋皮亚泰克也有可能加盟，穆里尼奥很乐观地认为俱乐部可以抓住机会。

在周六英超联赛对阵利物浦的比赛之前，穆里尼奥说：“即使是没有伤病的教练，没有阵容问题的教练，拥有最好阵容的教练，比如尤尔根（克洛普），拥有最好的球队，拥有优秀的球员和优秀的阵容，他也很高兴有了一个新球员（南野拓実）。”

“我们（主教练们）都是一样的，但事实是，当我两个月前来到这里时，我了解情况。”

“我当然不知道凯恩和穆萨要离开这么长时间，但我知道现在的情况是我们要努力让我们的球员发挥出最好的水平，这是不会改变的，所以我专注于工作，专注于比赛。”

“如果老板（列维）提出了一个解决方案，可以帮助我们面对未来几个月的困难，这是值得欢迎的，但如果我们找不到正确的解决方案和机会，那么我们将等到夏天，为团队的发展做出正确的决定。”

“一月是一个奇怪的市场，它不是一个容易进入的市场。这是一个机会的市场，一个机会出现的市场你有条件去做或者不去做。我们必须冷静，不要考虑市场——让市场来考虑我们。”

凯恩要到4月份才能恢复训练，这意味着他可能会错过赛季剩下的大部分时间，尽管登贝莱和皮亚泰克被认为是可能的短期替代者，穆里尼奥说没有人可以代替他的队长。

“凯恩是重要的，不可替代的。”他说：“没有人能取代他，自从我来到这里，穆萨就表现得很好，是我们最好的球员之一。”

“坏消息是，他们不是几周就回来了，而是要做手术，需要很长一段时间。”

“如果你允许的话，在凯恩和穆萨回来之前，我不想谈论他们，所以让我们今天来谈谈和他们有关的一切。”

“每个人都想谈论哈里，这很正常，但我不想说太多，因为那样我会很沮丧，然后你就会说我很痛苦、很沮丧、心情不好，所以最好是谈论让我开心的事情。”