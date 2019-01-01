缺乏射手本能 欧文：拉什福德不是冷血进球机器

这名年轻球员在最近三场代表曼联出战的比赛中都没有进球，这使得一名前红魔球员质疑他在门前的能力。

前利物浦和曼联前锋迈克尔·欧文对马库斯·拉什福德的射门能力表示怀疑，他认为这位前锋缺乏为俱乐部经常进球的“杀手本能”。

21岁的拉什福德被认为是英格兰最具天赋的年轻球员之一。

此外，桑切斯和卢卡库转会去到了国际米兰，也为拉什福德打开了大门，让他在锋线上获得更多的上场时间。

拉什福德在这个赛季初的表现非常抢眼，在8月4-0大胜切尔西的比赛中，他独中两元。

但自那以后他就没能命中目标，欧文怀疑他是否能成为一名高产射手。

“我不认为进球是他所渴望的。”欧文在周五的自传《重启》的发布会上说。

“我认为是整体表现，过人，助攻，射门一切。他是一个比我更全面的球员。”

“他有我从未有过的过人的触觉和全面的技巧，但他没有我那种射手本能。我就深陷其中。像罗比·福勒、塞尔吉奥·阿奎罗、哈里·凯恩这样的球员都是痴迷于进球的人。我不认为他痴迷于进球。”

欧文对进球有一定的了解，虽然他的职业生涯因严重的伤病而中断，但他的进球也超过了200个，而在英格兰国家队，他的进球更是达到了40个。”

他还说能力是一种几乎不可能教授的东西。

“你绝对可以提高你的球技，但是我不认为你可以提高你的直觉。”他补充道。

“我知道拉什福德从小就不是中锋。他一直想打边路，或者打10号，我知道他在曼联学院的教练一直鼓励他带球，进入禁区，成为一名得分手。”

“这从来就不是他真正想要的。他总是在禁区外，出色的控球和其他一切。他总是能进很多球，而且他绝对是一个非常有天赋的球员，但当你提到阿奎罗时，他总是冷血地想着进球，我不认为(他是这样的)。”