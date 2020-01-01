缺乏上场时间 皇马布拉辛拒绝租借加盟赫塔菲

这位前曼城中场本赛季在伯纳乌只为白衣军团出场了四次。

皇家马德里队的核心球员布拉辛·迪亚兹拒绝了以租借的方式加盟赫塔菲的机会，尽管他本赛季几乎没有一线队的上场机会。

自2019年1月以1600万英镑(2100万英镑)的首期费用从曼城加盟伯纳乌以来，布拉希姆一直在努力争取固定的出场时间。

这位20岁的球员在上个赛季后半段为白衣军团打了11场国内比赛，但是他的发展在夏天后就停滞了。

在2019- 2020年的各项赛事中，布拉辛只出场四次，至今还没有首发过一场比赛。

齐达内决定让他缺席周六马德里在阿方索·佩雷斯球场的比赛。

客队凭借拉斐尔·瓦拉内的双杀和莫德里奇的努力，以3-0的比分赢得了比赛，这也给西甲领头羊巴塞罗那带来了压力。

赛后，赫塔菲主席安吉尔·托雷斯透露，俱乐部已经询问了布拉辛的转会事宜，主教练何塞·博达拉斯非常欣赏这位前曼城球员。

托雷斯告诉记者:“我们已经询问了皇马主席佩雷斯关于布拉辛的事宜。“”

“佩雷斯告诉我他们可以接受，但这取决于孩子想要什么——他现在似乎不想离开马德里。所以我们得看看。”

“我们的教练喜欢他；这是一个可能性。”

在月底之前，布拉辛必须对他的短期未来做出180度的转变，但就目前的情况来看，他至少要在本赛季结束前继续留在西班牙首都。

这名中场球员与马德里的合同到2025年到期，其中包括一项条款，规定曼城将获得球员未来转会费的15%。

布拉辛将再次为了周三对阵瓦伦西亚的西班牙超级杯半决赛中的出场机会而拼搏。两队的胜者将在1月12日对阵巴塞罗那或马德里竞技。

6天后，白衣军团将回到西甲赛场，而联赛第三名塞维利亚将前往伯纳乌向榜首之位发起挑战。