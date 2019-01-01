缘尽太妃糖 博拉西耶希望重返伦敦之王

博拉西耶告诉埃弗顿他想在一月份转会窗口期转会到另一家英超俱乐部。

刚果边锋在这个月早些时候中止他在阿斯顿维拉的租借，但是似乎不太可能实现他重新在古迪逊公园获得位置的愿望。

博拉西耶已经回到默西塞德郡，他知道太妃糖的主帅马科·席尔瓦还有四个边锋在他的顺位之前，因此，他将在周四晚上的最后期限前寻求转会。

看来他已经下定决心要留在英超联赛，他的前东家水晶宫成为了他的潜在目的地，因为霍奇森需要增加锋线火力。

然而，据《镜报》报道，纽卡斯尔、伯恩利和卡迪夫城都在密切关注着这位29岁的球员的转会情况。

水晶宫在2016年夏天以2500万磅将博拉西耶卖到埃弗顿，这里将是他的首选目的地，但米德尔斯堡也是一种选择，在那里他将与他的前水晶宫主帅托尼·普利斯重聚。

博拉西耶在埃弗顿的职业生涯中有一个光明的开始，但在2016年12月1-1战平曼联的比赛中，他的膝盖严重受伤，导致他有12个月的时间无法上场，上赛季阿勒代斯任教时，他也曾努力找回状态。

席尔瓦在他的计划中从来没有给过博拉西耶机会，最近他解释说:“当然，他（博拉西耶）知道(他不会上场)。”

“去年夏天我做了这个决定，因为我意识到他很难得到他想要的上场时间。”

“那一刻对他来说很艰难，因为季前赛他的膝盖又伤了2-3周，当我们决定让他租借出去时，我们希望他能继续踢球。让我们看看他是在这里还是在别的俱乐部。”