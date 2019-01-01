缘尽太妃糖 博拉西耶希望重返伦敦之王
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刚果边锋在这个月早些时候中止他在阿斯顿维拉的租借，但是似乎不太可能实现他重新在古迪逊公园获得位置的愿望。
博拉西耶已经回到默西塞德郡，他知道太妃糖的主帅马科·席尔瓦还有四个边锋在他的顺位之前，因此，他将在周四晚上的最后期限前寻求转会。
看来他已经下定决心要留在英超联赛，他的前东家水晶宫成为了他的潜在目的地，因为霍奇森需要增加锋线火力。
然而，据《镜报》报道，纽卡斯尔、伯恩利和卡迪夫城都在密切关注着这位29岁的球员的转会情况。
水晶宫在2016年夏天以2500万磅将博拉西耶卖到埃弗顿，这里将是他的首选目的地，但米德尔斯堡也是一种选择，在那里他将与他的前水晶宫主帅托尼·普利斯重聚。
博拉西耶在埃弗顿的职业生涯中有一个光明的开始，但在2016年12月1-1战平曼联的比赛中，他的膝盖严重受伤，导致他有12个月的时间无法上场，上赛季阿勒代斯任教时，他也曾努力找回状态。
席尔瓦在他的计划中从来没有给过博拉西耶机会，最近他解释说:“当然，他（博拉西耶）知道(他不会上场)。”
“去年夏天我做了这个决定，因为我意识到他很难得到他想要的上场时间。”
“那一刻对他来说很艰难，因为季前赛他的膝盖又伤了2-3周，当我们决定让他租借出去时，我们希望他能继续踢球。让我们看看他是在这里还是在别的俱乐部。”