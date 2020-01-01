缓和气氛 拉伊奥拉：我对奥莱和曼联没有不敬

在这名超级经纪人和红魔主帅最近的一次公开争吵之后，这位经纪人试图缓和局势。

拉伊奥拉试图缓和与曼联主教练索尔斯克亚之间的不和，并暗示保罗·博格巴愿意就续约进行谈判。

拉伊奥拉在周二再次坚持索尔斯克亚在最初的采访中断章取义。他现在似乎要给这场口水仗降温，因为他暗示了可能的合同谈判。

“在他（博格巴）从伤病中恢复后，我们对谈判持开放态度。”拉伊奥拉告诉天空体育：“现在，他有一份合同，他唯一关注的事情就是恢复健康。”

其他球队

“当经纪人代表任何球员时，当然会有关于如何继续前进的讨论，如果你仍然是教练计划的一部分，这没什么奇怪的。”

“当我说：‘也许有一天他会回到（意大利），因为那里就像他的第二个家。但我没说他明年或后年还会回来。你永远不知道他是否会回来。”

“对于这样的球员，不会有很多人感兴趣，因为没有很多俱乐部能负担得起他。目前还没有与任何俱乐部进行谈判。”

“我会联系奥莱（索尔斯克亚），因为没有什么严重的事情发生。当然，我并不想对俱乐部或他有任何不敬。”

“拥有曼联的球员，我只想为球队和俱乐部做到最好。我不反对奥莱，我想他也不反对我。”

“我只是认为说保罗是曼联的人是不对的。我只是想回应那些说这句话的人，即因为你雇佣了一名球员，所以你拥有他们，你可以对他们为所欲为。”

“保罗对俱乐部有很大的承诺，这是毫无疑问的。保罗和曼联有一份合同，他希望尽快恢复健康，回到球队成为一个积极的因素，直到赛季结束。”

“目前，（关于博格巴的未来）没有任何谈判。他只会为曼联效力，他尊重自己的合同。大家都担心博格巴会离开，但我不担心。”

在索尔斯克亚提醒拉伊奥拉说博格巴是他们的球员而不是他的之后，经纪人说曼联主帅应该考虑其他事情而不是他的中场球员的未来。

但是拉伊奥拉澄清说，他只是说欧冠资格是曼联关注的焦点，并承认在比赛开始前发表这一声明是不合时宜的。

“对俱乐部来说，获得欧冠资格更重要。”拉伊奥拉补充道：“这又一次被断章取义，而且被夸大了。”

“我不知道曼联有一场比赛，所以我不是故意在赛前说出来的，也许这不是最好的时机。我的话被断章取义了，这可能不是讨论此事的合适平台。”