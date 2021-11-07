绷不住了！曼联名宿半场怒喷红魔：我受够了这班球员！

罗伊-基恩在曼市德比中场休息时狠批了德赫亚和卢克-肖，红魔在上半场比赛就丢了两球。

在对阵曼城的比赛中，曼联经历了噩梦般的上半场，拜利自摆乌龙为客队取得领先，随后贝尔纳多-席尔瓦又破门扩大领先优势。

曼城的第二个进球，卢克-肖没有处理好坎塞洛的传中，而德赫亚则在面对B席的近门柱射门时扑救不当，这让基恩愤怒不已。

基恩告诉天空体育：“看看肖和德赫亚，你在这场比赛中还有什么机会？我忍受这些球员很多年了。”

“我已经放弃这些球员了，他们是国脚！我无法理解球队的防守……开车来演播室的路上我还在想，曼联会不会有机会呢，他们今天主场作战。”

“曼联整个赛季都是这样，放弃各种机会，而曼城则有些傲慢，给了对手一两次机会。”

“现在是2-0，除非曼联有什么巨大的变动，否则他们会输0-4或0-5。”

曼联已经连续14场主场比赛无法零封对手，这是队史第二糟糕的防守记录。

只要再有6场主场比赛丢球，索尔斯克亚的球队就将追平他们在1958-59赛季创造的最差主场防守记录。

输给曼城后，曼联现在只排名英超第5，落后榜首的切尔西9分。