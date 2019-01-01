维阿加盟里尔 追随阿扎尔等列位前辈的脚步

美国前锋在效力巴黎圣日耳曼队5年后搬到了里尔，他希望能以俱乐部一些最著名的球员为榜样。

里尔新签下的蒂莫西·维阿表示，他希望追随俱乐部一些最著名的球星的脚步——前球员伊甸·哈扎德和皮埃尔-埃默里克·奥巴梅杨给了他加盟利物浦所需要的一切激励。

这位19岁的前锋在上个月结束了与法国冠军巴黎圣日耳曼的合同，然后在皮埃尔-莫罗伊球场签下了一份5年的合同。

这位美国球星刚刚结束在苏格兰凯尔特人队的租借生涯，在今年夏天波兰举行的U20世界杯上吸引了国家队的目光，他希望自己职业生涯的新篇章能有一个最好的开始。

这位射手在14岁的时候就开始了他的欧洲之旅，2014年从纽约红牛队转会到巴黎圣日耳曼，并在俱乐部各个年龄的青年队里效力。

然而，一线队的机会是有限的，在他5年的法国首都生涯中，他只出场6次——大部分是在法甲，并在此期间打进了两个球。

现在，维阿想要给人留下一个早期的印象，并在这个过程中模仿里尔一些最著名的球员成就。

在里尔的官方亮相仪式上，他说：“自从我在法国踢球以来，我就认识了这家俱乐部，我想了解它的历史。”

“像奥巴梅扬、阿扎尔和佩佩这样伟大的球员都来过这里，我很高兴来到这里。我知道如果我做得好，就会进步的。”

“现在新赛季就要开始了，我迫不及待地想在球迷面前踢球。对我来说，里尔是最好的俱乐部——他们上赛季在联赛中排名第二，有资格进入欧洲冠军联赛。”

俱乐部与阿扎尔的关系证明了一个显著的优势，那就是确保了维阿的加盟，比利时人在里尔开始了他的职业生涯，在2007年到2012年的近200场比赛中打入50粒进球。

在苏格兰联赛冠军凯尔特人队经历了一段完全不同的经历后，这名少年已经准备好从他在英国的时光和今夏以1亿欧元加盟皇家马德里的前里尔球星身上汲取灵感。

“我知道阿扎尔曾在这里踢球。能加入他以前的俱乐部让我很开心。”

“苏格兰是一个身体力行的联赛，但我获得了信心，理解了比赛。我也进了一些球，所以我为来到这里做了准备。”