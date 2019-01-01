维迪奇点评三大神锋：阿圭罗大概是个天生的后卫吧

这位前红魔后卫揭露了他的一些最强悍的对手，包括两名可怕的阿根廷前锋。

曼联传奇球星内马尼亚·维迪奇在他那个时代面对过一些世界顶级前锋，他认为塞尔吉奥·阿圭罗、莱昂内尔·梅西和路易斯·苏亚雷斯等人是其中几个最好的前锋。

这位前红魔后卫在2006年和2014年间在老特拉福德度过了令人难忘的8年。

在那段时间里，他巩固了自己作为世界上最优秀的后卫之一的地位，他的能力经常受到周围最可怕的对方主将的考验。

在英超联赛中，维迪奇在与曼城的德比战中与阿根廷球星阿圭罗多次交手，并承认这位南美球星拥有独特的球技。

塞尔维亚人告诉The Athletic：“阿圭罗在球场上看起来对足球不感兴趣。他看起来不像一个跑完10米就能突然冲刺的人——砰——他就冲起来了。确信阿圭罗天生就是一名后卫。他知道球将从哪里来，他可以在哪里进攻。但在禁区内，他的重心很低，这有助于他迅速改变方向——尤其是在面对强壮的英格兰后卫时。”

“他射门速度很快，他可以在禁区内扣球、盘带和得分。在莫耶斯执教那个赛季，他们4-1击败了我们。那是我在曼联最糟糕的一场比赛。我知道我应该选择欧冠决赛输给巴塞罗那的那两场比赛，那两场比赛输得太惨了。一场是在罗马，而在温布利那场更是难上加难。”

在与巴塞罗那的比赛中，维迪奇和他的队友遭遇了五次金球奖得主梅西，梅西被认为得益于诺坎普的一位标志性教练。

“瓜迪奥拉改变了梅西。”维迪奇说：“他过去踢右边锋，有切入内线的倾向。他很危险，但可以预测。瓜迪奥拉让他成为中锋，他变得更好。全队开始为他比赛。他跑向后卫的同时，边锋也在他的身边跑动。我和他踢了两场比赛，我们都输了。很难承认他们是更好的球队，仍然很难说出口，仍然很难接受。我们在2009年有一个很棒的团队。我们本可以做得更好。我们是欧洲冠军和世界冠军，巴萨更害怕我们。打败我们让他们更有信心。罗马是瓜迪奥拉执教的巴塞罗那的转折点。”

维迪奇在英超联赛中遇到的另一位巴萨球星是前利物浦前锋苏亚雷斯。

谈到这位高产的乌拉圭球员时，他说：“他是一个精力充沛的球员。他和阿圭罗不同，阿奎罗不会跑90分钟；他是一个利用本能的球员。每件事都是在突发状态下完成的。我不认为他确切知道自己在做什么，但他成功了。

“球会穿过后卫的腿，人们会以为这是一个意外，但他有绝对的能力做到这一点。他晃动变向；他利用自己的膝盖和防守队员的膝盖。他非常直接，渴望得分。他跑了90分钟，带着一团火。我们在曼联的一些球员也是如此。”