维罗纳主教练否认存在种族歧视：那是他的问题

这位前利物浦和曼城前锋在队友的劝说下完成了意甲比赛，并在随后的比赛中攻入一球。

周日，维罗纳主教练伊万·尤里奇否认了球迷对布雷西亚的马里奥·巴洛特利的任何种族歧视的辱骂。

在布雷西亚1-2输给维罗纳的比赛中，巴洛特利对看台上的辱骂做出了愤怒的反应。在角旗附近接球时，他把球捡起来踢进了看台，然后转身离开了球场。在队友和对手球员的劝说下，才留在了场内。

在裁判的指示下，球场的广播系统发出了一项通知，要求球迷停止类似行为，这符合欧足联处理此类事件的规定。

这位前曼城和利物浦前锋在最后时刻为球队打进了一粒安慰球，但是他没能阻止球队的失败，导致他们在意甲垫底。

44岁的前克罗地亚国脚朱里奇告诉意大利天空体育，他认为巴洛特利的行为是无中有天的。

“今天什么都没有，没有种族歧视的辱骂。”他说。

“有人吹口哨，还有人鼓动他去对抗一个伟大的球员。没有什么。我是克罗地亚人，人们会说‘该死的吉普赛人’，因为不幸的是，这是意大利的趋势。种族主义猖獗，但今天什么都没有。”

“我不知道他为什么会有那样的反应。都是谎话。”

“我们不会说废话，如果真的发生了我也会这么说，即使是我们自己的球迷也会让我恶心。但不是今天。当他进球时，有很多的煽动。这是他的问题，不是我们的。”

尤里奇后来在赛后的新闻发布会上补充道：“我认为，从人的角度来说，种族歧视是绝对的低级行为。在这种情况下，我认为什么也没有发生。我也和第四官员谈过了。”

“只是对一个伟大的球员的戏弄。我不想说任何反对马里奥的话。他可能在别的地方遇到过这种事。”

维罗纳主席塞蒂也在赛后接受了意大利天空体育的采访，并支持了教练的观点。

“我确认我们什么都没听到，”塞蒂说。“维罗纳球迷很热情，但他们不是种族主义者。”

“当发生种族歧视事件时，我们第一个谴责他们，但说到种族主义口号和球迷时只是泛泛而谈是错误的。也许两万名粉丝中有两三个人会说了些什么。”

“如果有那两三个人，我们准备找到他们并惩罚他们，因为我强烈谴责任何这样的事件。我见过巴洛特利，如果有人对他说了什么，我向他道歉了。”