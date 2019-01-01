维纳尔杜姆：猛将复出堪比强援 赛季末再来评判

红军在转会市场上一直很平静，但是这位中场说球队“比上赛季更强大，更好”。

维纳尔杜姆已经展现了利物浦阵容的实力，并且不认为他们安静的转会窗口应该被评估。

上赛季红军引进了一些关键人物，比如阿利森和法比尼奥，维吉尔·范戴克也在前一个转会窗口加盟，但这次他们都保持沉默。

利物浦在英超联赛中排名第二，但赢得了欧冠冠军，到目前为止，他们只引进了十几岁的范登伯格和哈维·埃利奥特。

然而，主教练尤尔根·克洛普相信利物浦拥有一支能够再次挑战冠军的球队，因为上个赛季双双受伤的张伯伦和里安·布鲁斯特的回归。

维纳尔杜姆同意这一观点，并表示对利物浦不投资的决定必须等到赛季结束后再作出判断。

“我们必须看看。”荷兰国脚告诉天空体育：“我们现在有一个很好的团队，他们一起踢了几年球，我们已经很强大了。当你签下球员时，有时他们需要时间来适应。我有，罗伯逊有，法比尼奥有，凯塔也有。当你签下一名球员时，并不能保证他能立即按照我们希望的方式踢球。但我们必须看到。如果赛季进展不顺利，人们会说，‘你需要买人’，但如果进展顺利，他们会说我们不需要买人。我们将拭目以待。我们有受伤的球员从伤病中恢复过来，所以球队已经比上个赛季更强大、更好了。”

利物浦本赛季在社区盾杯上以点球大战输给了英超冠军曼城开始，但维纳尔杜姆坚称他享受着日益激烈的竞争。

“我喜欢它。他们推动我们变得更好，我们推动他们变得更好。我想这就是为什么上赛季我们都得到了很多分。当你看着对方的时候，你知道你必须表现得很好，否则对方就会(拿着冠军)走开。”