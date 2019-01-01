维纳尔杜姆：法比尼奥的受伤对红军是重大打击

在与那不勒斯的比赛中，巴西人被迫下场，红军急切地想知道他的脚踝伤势到底有多严重。

维纳尔杜姆承认失去法比尼奥对利物浦来说是一个打击，但他坚称他已经准备好填补巴西人留下的空缺。

在周三与那不勒斯的欧冠比赛中，红军急切地等待着这位中场球员脚踝伤势的严重程度。

这名26岁的球员在仅仅第19分钟就被迫下场，原因是他与洛萨诺发生了意外碰撞。他起初试图坚持比赛，但最后不得不放弃。法比尼奥离开安菲尔德时左脚还穿着保护靴。

他的情况将在未来24小时内在梅尔伍德进行评估，但是利物浦将在未来30天进行10场比赛，任何形式的缺阵都是不合时宜的。甚至主教练克洛普也承认这对他的球队来说是“巨大的”。

“这是一个打击，对整个球队来说是一个巨大的打击。”维纳尔杜姆说：“当然，作为一名球员，他也需要面对一些情况。我认为在过去的几年里，我们遭受了一些打击，我们必须证明我们能够应付这种情况。”

荷兰人就像队长乔丹·亨德森一样，在这个位置上有着丰富的经验，他说他已经准备好在接下来的几周内再次上场。

“我上个赛季踢过。”他说：“你觉得我准备好了吗？我们拭目以待。我们必须证明它不会影响我们。在过去的几年里，我们经历了一些困难的伤病和困难的位置，上个赛季，我们没有一个合适的后卫和类似的事情，我们必须解决它，所以我们会看到的。”

与克洛普一样，维纳尔杜姆也对利物浦在与那不勒斯的比赛中无法全取三分感到失望。这场平局意味着他们至少需要在下月客场对阵萨尔茨堡的最后一场小组赛中拿到一分才能晋级16强。

“令人沮丧的是，你当然想早点完成，但情况就是这样。”他说：“到了最后一场比赛，我们已经没有什么可以改变的了，所以我们要做的就是处理这种情况，争取取得一个好的结果。”

“欧洲冠军联赛的比赛总是很艰难。这也取决于你如何进入比赛。在主场对阵萨尔茨堡的比赛中，我们开局很好，但在我们进球后，我们给自己制造了困难。当然，他们应该得到赞赏，但我们没有做我们开始做的事情，所以我们会看到。这肯定是一场艰苦的比赛，但对两支球队来说都是艰苦的。”