维纳尔杜姆没有冲昏头脑：利物浦还不是冠军

红军在英超积分榜上以8分的优势领先，但他们的荷兰中场指出，他们还有很长的路要走。

利物浦可能在英超积分榜上以8分的优势领先，但维纳尔杜姆急切地指出，红军并不认为自己“已经是冠军了”。

尤尔根·克洛普的球队在2019- 2020年的国内联赛中有了一个完美的开始。

上赛季出色的状态延续到本赛季，在跨赛季的英超联赛中取得了17场连胜。

这一系列完美的结果让红军领先联赛卫冕冠军曼城，后者在2018-19赛季仅以一分之别夺冠。

很多人都认为现冠军已经是利物浦的了，但维纳尔杜姆坚持认为安菲尔德没有人会接受这种想法。

荷兰中场告诉天空体育:“我们不想认为我们已经是冠军了。这样做是错误的。”

“我相信教练会让我们脚踏实地，告诉我们要为自己着想，努力踢好比赛，每周都全力以赴。”

“我们只需要做我们以前做过的事情，看看自己，不要太关注其他球队，因为我们对其他球队没有影响力——我们不能控制其他球队的表现。”

“我们必须确保我们已经为即将到来的比赛做好了准备，确保我们已经做好了准备，并努力取得好成绩，因为我们知道，情况很快就会改变。”

“到赛季末，我们将会看到我们所处的位置。”

在国际比赛日结束后，利物浦将面临另一个严峻的考验。

他们的下一个任务是10月20日客场挑战老特拉福德的曼联。

红魔进来状态非常挣扎，这让人们对索尔斯克亚的未来产生了疑问，但是克洛普的球队知道他们需要保持最佳状态，以避免在一场状态容易起伏的比赛中出现的失误。