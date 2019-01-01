维纳尔杜姆：我加盟红军前克洛普曾向我了解范戴克

这位红军球星说他的教练在他转会安菲尔德之前询问过他的国家队队友，他的队友的成功并不令人惊讶

利物浦中场维纳尔杜姆说，主教练尤尔根·克洛普曾经就签下维吉尔·范戴克的事咨询过他。

这位前纽卡斯尔球员是范戴克的荷兰国家队队友，他说他鼓励克洛普签下这名后卫。

范戴克上赛季表现出色，带领利物浦赢得了欧冠冠军，维纳尔杜姆说他对队友的成功并不感到惊讶。

“在我加盟利物浦之前，我和尤尔根有过一次会面，在我们的谈话中，他问了我关于维吉尔·范戴克的事。”维纳尔杜姆说：“我一直对维吉尔评价很高，我对尤尔根的原话是，‘他会让防守变得更好’。所以当维吉尔击败梅西和C罗获得欧足联最佳球员奖时，我并不感到惊讶。我本来就认为他会赢的。维吉尔度过了一个炫目的赛季，他非常成功。关于他，我再也没有什么可惊讶的了。”

维纳尔杜姆承认，他对未能在欧冠半决赛第二回合对阵巴塞罗那的比赛中首发感到愤怒和失望。但他替补出场后的两个进球促成了历史性的4-0胜利，扭转了首回合0-3的劣势，帮助球队晋级决赛。

“就主教练而言，这或多或少是爱恨交加。我相信他对球队里的每一个球员都有最大的兴趣。但是有时候你太投入比赛了，主教练还在追赶你。”

“有时候你就会勃然大怒——就我而言，我确实生他的气。”他继续说道：“我仍然不知道对巴萨的比赛是否是他真正的计划。但是那天晚上我非常生气和失望，他没有让我首发。

“回顾过去，我们可以说事情进展得很顺利。我们永远也不会知道，如果主教练让我首发，事情会怎样发展。”

荷兰人表示，欧冠的胜利给了他的球队信心，让他们在上赛季1分不敌曼城后，继续竞争英超冠军。

“赢得欧冠给了我们内心的平静。”他补充道：“现在我们知道赢得最大的奖杯是什么感觉了——我们只是想继续前进，赢得更多的冠军。”