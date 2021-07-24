维纳尔杜姆：很希望博格巴来巴黎 他是世界最佳中场之一

这位荷兰国脚为有关博格巴转会巴黎的传闻火上浇油。

维纳尔杜姆承认自己很希望看到博格巴加入巴黎圣日耳曼，同时他表示这曼联球星是实际上最好的中场之一。

博格巴和曼联的合同只剩1年，关于他未来的猜测有很多，有消息称红魔至今仍未在续约谈判中取得突破。

巴黎圣日耳曼是众多对这位法国国脚感兴趣的顶级俱乐部之一，而维纳尔杜姆现在对博格巴加盟王子公园球场的前景表示欢迎。

今夏刚刚从利物浦自由转会加盟巴黎圣日耳曼的维纳尔杜姆认为博格巴有能力为任何球队效力，两人此前曾在英超有过许多交手机会。

维纳尔杜姆告诉RMC体育：“我希望博格巴能来球队，他是一个梦幻般的球员，我曾多次与他踢过球，他太棒了！如果你问这支球队的任何一人是否希望博格巴加入我们，每个人都会给出肯定的答复，因为他是一名出色的球员，非常有实力，他拥有一切，是世界上最好的中场球员之一。”

据悉，曼联想要与博格巴续约，但球员坚称自己仍未收到一份具体的报价。

如果曼联无法与27岁的博格巴达成续约协议，那么为了避免明夏人财两空，他们将不得不在今夏将这位法国中场出售套现。

据悉，巴黎正在考虑以5000万英镑的价格求购博格巴，而除了巴黎之外，博格巴最近几个月还有皇家马德里以及老东家尤文图斯传出了绯闻。

曼联在2016年打破队史转会费纪录，以8500万英镑的价格签下博格巴，他们在2012年将这名球员出售给斑马军团，当时博格巴还是一线队的边缘球员。

直到目前为止，博格巴已在各项赛事为曼联出场206次，贡献38球42助，但只赢得2座冠军。

自从2016-17赛季赢得联赛杯和欧联杯冠军之后，博格巴还没有赢得过俱乐部荣誉，期间他多次遭遇伤病困扰，这导致他始终无法发挥出全部的潜力。