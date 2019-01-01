维纳尔杜姆建功米尔纳点射定胜局 利物浦2-0卡迪夫城暂登榜首

英超第35轮，利物浦客场2-0击败卡迪夫城，维纳尔杜姆首开纪录，萨拉赫造点，米尔纳点射建功。全取三分的利物浦多赛一场，以3分优势暂登积分榜榜首。

北京时间4月21日23点，2018-19赛季英超第35轮利物浦作客尼尼安公园球场挑战卡迪夫城。上半场，菲尔米诺与萨拉赫错失单刀机会，尼亚塞近距离射门被阿利松扑出。下半场，维纳尔度接应阿诺德的角球扫射破门，萨拉赫造点，米尔纳操刀命中。最终，利物浦2-0击败卡迪夫城，在多赛一场的情况下暂时领先曼城3分排在榜首位置。

裁判一声哨响，上半场开始。

第9分钟，卡马拉萨中场拿球时被凯塔撞倒在地，经过短暂恢复后重新投入比赛。

第13分钟，马内远射打高。

第15分钟，拉昂左路下底传中，霍伊莱特禁区后点扫射被罗伯逊封堵。

第17分钟，阿诺德右路传中被解围，菲尔米诺跟进打门挡出。

第22分钟，萨拉赫传球，马内送出致命直塞打穿对方双中卫防线，菲尔米诺单刀面对埃瑟里奇竟然将球射高。

第30分钟，阿诺德右路传中，马内包抄前点凌空垫射打高。

第34分钟，亨德森送出直塞，萨拉赫“博格坎普式”转身晃过曼加后突入禁区内捅射被埃瑟里奇化解。

第44分钟，卡迪夫城开出角球，卡马拉萨在禁区内卧射踢疵，尼亚塞近距离凌空扫射被阿利松托出横梁。

上半场比赛结束，卡迪夫城与利物浦互交白卷。

下半场开始。

第51分钟，马内禁区左路内切趟射远角偏出球门。

第55分钟，阿诺德中路禁区弧顶一脚远射偏出右门柱。

第57分钟，阿诺德开出角球，维纳尔杜姆中路右脚兜射破门，利物浦客场1-0领先！

第61分钟，凯塔中场断球后引球至禁区前送出直塞，马内下底倒三角回传，亨德森跟进撞射打飞。

第64分钟，卡迪夫城获得角球机会，莫里森后点面对空门竟然后脑勺将球顶出底线。

第71分钟，利物浦作出人员调整，法比尼奥登场，换下凯塔。

第75分钟，刚刚替补登场的法比尼奥在一次争抢中受伤，被米尔纳替换下场。

第80分钟，萨拉赫在禁区内被莫里森放倒，主裁判判罚极刑。米尔纳罚入点球，利物浦2-0领先！

第89分钟，萨拉赫与菲尔米诺二过一撞墙闯入禁区单刀推射被埃瑟里奇封堵出底线。

全场比赛结束，利物浦客场2-0击败卡迪夫城。

双方阵容

卡迪夫出场阵容：1-埃瑟里奇，2-佩尔蒂尔，5-曼加，4-莫里森，3-本内特，17-贡纳尔松，21-卡马拉萨，8-拉尔斯（78分钟，15-巴库纳），33-霍伊莱特（83分钟，11-墨菲），19-拉昂，29-尼亚塞（66分钟，10-佐霍雷）

替补未出场：18-库宁汉姆，14-里德，12-斯米蒂斯，23-哈里斯

利物浦出场阵容：13-阿利森，26-罗伯逊，32-马蒂普，4-范迪克，66-阿诺德（86分钟，12-乔-戈麦斯），5-维纳尔杜姆，8-纳比-凯塔（71分钟，3-法比尼奥（75分钟，7-米尔纳）），14-亨德森，10-马内，11-萨拉赫，9-菲尔米诺

替补未出场：27-奥里吉，22-米尼奥莱，23-沙奇里，15-斯图里奇