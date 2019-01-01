维纳尔杜姆喜见差距拉开：赢曼城疯狂而兴奋

荷兰中场很高兴看到克洛普的球队在安菲尔德战胜了曼城。

维纳尔杜姆承认利物浦3-1战胜曼城是“疯狂而兴奋的”，红军很高兴在英超积分榜上拉开了一个“差距”。

荷兰中场维纳尔杜姆告诉利物浦官网：“多么激动人心的比赛！我认为比赛开始的时候很困难——他们长传到右路，我认为他们最终得到了两个角球，所以在那一刻你必须立刻清醒，否则你就会失球。但我认为我们做得很好，其次，这是相当疯狂和兴奋！但在头几分钟后，我认为我们踢得很好，进了两个球。下半场，我们走出更衣室，开局不错，又进了一个球。比赛快结束是还是3-0，因为我们很累，比赛有点困难，他们在比赛中表现得越来越好，最后他们进了一球。但是最后我们踢得很好。”

“他们在比赛中全力反扑，我们竭尽全力阻止他们。这就是我们所做的，但你仍然可以看到他们有很多的实力，所以我们全力以赴，但有时他们仍然穿透我们的逼抢。这是我们的对手，但我认为总体上我们踢得很好，我们可以为自己感到骄傲。”

对很多人来说，现在的冠军已经是利物浦的囊中之物——即使赛季还有三分之二的时间。

维纳尔杜姆坚持认为克洛普的球队中没有人是这么想的，但他也承认有犯错的余地是令人欣慰的。

他补充道：“和在你身后的两支球队之间有差距总是好的，但是你可以看到上个赛季这没有任何意义，因为如果你没有得到你需要的结果，他们可以很快缩小差距。所以我们所要做的就是一场一场地专注比赛，全力以赴，然后在赛季结束时，我们会看到我们能走到哪。但我认为我们必须享受现在的时刻，因为我们为之努力，并努力继续下去。”