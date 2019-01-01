维纳尔杜姆：利物浦有可能复制不败阿森纳

这位中场相信他的球队有能力成为第二支在英超联赛中不败的球队。

利物浦中场维纳尔杜姆相信他的球队可以效仿传奇的2003-04赛季的阿森纳，后者整个赛季都保持不败。

那年，阿尔塞纳·温格的不败之师赢得了英超联赛冠军，成为现代英格兰足球史上唯一一支完整赛季未输过球的球队。

枪手以26胜12平0负结束了那个赛季，一些人相信本赛季的利物浦可以做到这一点。

维纳尔杜姆和他的利物浦队友们以8连胜开始了2019-20赛季的英超联赛，领先第二名曼城8分。

红军也接近了曼城18连胜的英超记录，并有望在周日对曼联的比赛中追平这项纪录。

随着他的球队有了出色的表现，维纳尔杜姆承认利物浦可以在整个赛季中保持不败。

“这是有可能的。”这位28岁的球员说：“没人知道会怎样发展。到目前为止，我们有些运气，但我们也付出了很多努力。我们没有去想不败的阿森纳。我们只是尽力在每场比赛中付出一切。”

周日在老特拉福德的比赛中，利物浦将对阵苦苦挣扎的曼联，而尤尔根·克洛普的球队已经领先红魔15分。

曼联排在第12位，这是他们有史以来最糟糕的英超开局。尽管如此，维纳尔杜姆说他的球队并没有忽视他们萎靡不振的对手。

“我们处理每一场比赛的方式是尊重对手，并付出100%的努力。”他说：“我们尽可能把每件事都做好，尽可能努力工作。英超联赛的每一场比赛都很艰难。看看我们取得的成果。我不记得有哪场比赛是轻松的。到目前为止，我们已经赢得了所有的比赛，因为我们付出了一切，并且全力以赴。我们也有一点运气。”

尽管曼联已经陷入了困境，维纳尔杜姆相信任何一家俱乐部都有能力度过类似的困难时期。

“这可能发生在任何人身上。”维纳尔杜姆说：“这可能发生在利物浦或者曼联身上。在荷兰的大俱乐部里也发生过这样的事情，但我并没有认真想过。我更关注利物浦。”