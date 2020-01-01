维纳尔杜姆：利物浦与热刺的比赛应该踢得更好

红军继续着他们在英超联赛的不败征程，但是荷兰人认为他们给自己制造了难度。

在利物浦1-0战胜托特纳姆后，乔治尼奥·威纳尔丹表示球队应该做得更好。

罗伯托·菲尔米诺上半场的进球足以锁定三分，确保利物浦在本赛季的联赛中继续保持不败。

曼联在前21场英超联赛中得到61分，这是在胜一场得三分的时代里，欧洲五大联赛中取得最好开局的一支球队。

但据维纳尔杜姆透露，与热刺的交手表明，克洛普的球队还有很多工作要做。

他在接受利物浦官网采访时表示：“(那是)非常艰苦的(身体上的)，但也因为我认为我们在下半场让自己变得非常艰苦。”

“我认为上半场我们踢得很好，但是我们放弃了防守，给了对手一点信心。”

“因为这只是一场0-1的比赛，他们有信心扳平比分，而在下半场你知道他们会来到场上努力扳平比分。这使得比赛更加艰难，同时也因为我们没有做到我们在上半场所做的工作。”

“我想这就是为什么它真的很艰难。正常情况下，对阵热刺的比赛总是很艰难，但我认为我们让比赛变得更艰难了。”

“当时只有1-0，所以他们有信心打进一球。我们必须改善这种情况。最后我们防守的很好，但是在比赛中我们错失了一些机会，很幸运他们没有进球。”

利物浦在联赛中已经取得了20场胜利，现在比第二名的莱斯特城高出16分的差距，而在与阿斯顿维拉的比赛之前，他们还领先卫冕冠军曼城17分。

维纳尔杜姆说球队令人印象深刻的状态是他们在训练中不断努力的结果。

“这太不可思议了。”荷兰国脚补充道。

“但是我们也非常努力地工作来保持这种势头，我们有一个脚踏实地的教练，并且会更加努力地工作。”

“每天当我们训练或比赛的时候，我们都试着比以前做得更好。我们总是努力做得更好。”