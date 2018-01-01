维猜生前许下承诺已兑现 意餐厅服务员成功签约莱斯特城

1994年出生的大卫·洛伦佐，在经过了试训后成功和莱斯特城签约，而这位餐厅服务员梦想成真的契机是和已故莱斯特城老板维猜的一次邂逅。

根据意大利媒体TMW的消息，一名意大利餐厅服务员在莱斯特城老板维猜生前，得到了他的试训邀请，现在，他已经和英超的莱斯特城签订了职业合同。

这名叫做大卫·洛伦佐的球员，曾经是都灵青年队的一员，而后又去了尤文图斯青年队，但他始终没能成为一名职业球员。

此后洛伦佐也尝试去国外试训，但挪威、马耳他、比利时和瑞士联赛都拒绝了他，他之后回到意大利国内担任了一名餐厅服务员。

但是梦想就在不经意间实现了，10月份，当时还没有去世的莱斯特城主席维猜在吃饭的时候遇到了担任服务员的洛伦佐，听说了他的故事后，维猜说：“我的莱斯特城队愿意给你一个试训的机会。”

虽然维猜之后在空难中不幸去世，但莱斯特城仍旧兑现了这个承诺，洛伦佐在通过试训后和莱斯特城队签约。

“我不太像瓦尔迪，他比我厉害多了。”洛伦佐说：“在我这个年龄，瓦尔迪就已经是英国低级联赛的进球机器了，但我还没有打上比赛。”

洛伦佐也是最后见过维猜的几个人之一，谈到这位伟大的主席，洛伦佐不胜感激：“他给了像我这样的人一个巨大的机会，他是一个非常特别的人，非常尊重他人的想法，并且是一个很好的倾听者，我永远不会停止感谢他的，我们也会永远记住这位善良的人，他永远存活在我们的心中。”