维拉队长被赞只与前六球队相配 恐夏季离队

在维拉名宿安迪-格雷看来，格林里什比起出任同一位置的其他豪门球星，都要更胜一筹。

热刺一直以来都对这位英格兰中场念念不忘，去年夏天还曾三度报价，但最终未能如愿。不过北伦敦球队并不是唯一一家看中格林里什的英格兰上流球队。曼市双雄也被认为可以成为24岁的格林里什施展才华的舞台。

但在格雷看来，如今已经接过队长袖标的格林里什不会前往任何一支前六球队，尽管他的能力无论是在安菲尔德还是伊蒂哈德，都可以获得闪光的机会。

这位前维拉前锋告诉beIN体育：“我知道他是维拉球迷，他全家都是维拉球迷，他热爱这家俱乐部，他喜欢成为球队队长。”

“但杰克（格林里什）现在24岁，我认为他会在本赛季末做出决定。而我必须要说，我不认为他在8月的时候还会出现在维拉的阵容中。”

“如果我是前六球队的主帅，也包括利物浦，他都有能力帮助他们变得更强。”

“在我看他，他比利物浦的那些中场球员都要好，比凯塔和维纳尔杜牧都更优秀。我认为他可以去曼城，因为福登也不如他。我就是觉得他好。”

“当你给了某人一个球，看他去到场上，他能够把球控制在他的脚下。这就是与众不同的球员，他们就是如此突出。”

虽然格林里什之前一度因为纪律问题多次收到球队处罚，但格雷还是希望外界能够用更宽容的眼光来看到这位大英的希望之星。

格雷继续说道：“他也许翻过一些错，但杰克只有24岁。”

“足球是他身体的一部分，他能把球带得漂亮，为其他球员创造机会，并且他很勤奋。”

“对于切尔西来说，我知道芒特是他们现在的热门话题，但我相信格林里什也比芒特厉害。”

“如果这个夏天他被出售，我敢向你保证，后面肯定是一家大俱乐部在等着他。”