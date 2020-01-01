维拉蒂：想念巴黎队友 但我们有责任待在家里

这位意大利国脚在看到自己的祖国发生的事情后，很早就意识到了事态的严重性。

维拉蒂表示，他想念在巴黎圣日耳曼与朋友和队友一起训练的日常生活，但他明白在现在这个时候，呆在家里的重要性。

由于意大利新型冠状病毒疫情爆发的时间要早于法国，这位意大利国脚表示自己在很早的时候就采取了预防措施，甚至在3月11日巴黎圣日耳曼对阵多特蒙德之前，他就试图进行自我隔离。

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维拉蒂正在利用额外的假期和家人呆在一起，并寻找更多样的锻炼方式来保持自己的最佳状态。

“我很好，一切都很好，”维拉蒂告诉《巴黎人报》。“疫情隔离对每个人来说都很艰难，但我试着找到积极的一面，我可以利用这个时间多陪陪家人。我试着去做我以前很少做的事情。”

“我每天都在努力工作，甚至可能要比之前每天踢球时更努力一点，之前，我们在比赛中存在一些小问题，但是我们当时没时间去训练和调整。”

“我和巴黎圣日耳曼的球员们谈论了很多事情，我们都在关注最新的情况，我们会交流消息。这很正常，我们已经习惯每天呆在一起。训练确实只是在例行公事，但我和朋友们一起度过的日子，我现在真的很怀念。”

三月份，巴黎圣日耳曼在欧冠淘汰赛中战胜了多特蒙德，这是他们本赛季参加的最后一场比赛，而且是在空场条件下进行的。

比赛结束后，球员们聚集在王子公园外，在球迷面前庆祝胜利，但一场主场比赛的真正气氛却有些不足。

“我感觉那场比赛已经过去了一年，我们已经很久没有在球场和球迷们一起庆祝了。感觉我们错过了很多，因为没有球迷在，胜利、进球后的感觉都和有所不同。”

维拉蒂还补充道：“意大利的疫情比法国早爆发了几周，在对阵多特蒙德比赛的前几天，我就没再出过门。”

“新冠病毒看起来可能并不严重，但当这种疾病影响到你，它是非常严重的。你必须小心，为你的家人着想，因为当你外出时，你会让你的父母和孩子处于危险之中。”

“我们都肩负着巨大的责任。你必须表现出你很坚强。在意大利，就像在法国一样，我们在困难时期团结一致。每天晚上8点，人们为那些真正的英雄鼓掌，他们每天工作12、15甚至18个小时，医护人员的家人也承担了很大的风险。他们做得很棒。”