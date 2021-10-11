维拉蒂：得到瓜帅认可我很自豪 我想终老巴黎圣日耳曼

曼城主帅在最近的欧冠比赛后盛赞了这位巴黎圣日耳曼中场

维拉蒂表示，他很高兴听到曼城教练瓜迪奥拉对他的赞扬，同时他表示自己希望在巴黎圣日耳曼继续职业生涯。

在9月底的欧冠比赛中，巴黎圣日耳曼2-0击败曼城，维拉蒂在比赛中的表现给人留下了深刻的印象，瓜迪奥拉赛后表示自己爱上了这位中场球员，并补充道：“他是独一无二的。即使在压力下，他也能设法送出那些让中场摆脱压力的传球。”

这位意大利国脚对于得到前巴萨和拜仁主帅的称赞感到自豪，他告诉France Info：这些话当然让我高兴，瓜帅是一个懂足球的人，一个对足球作出了贡献的人，一个用足球给我们带来快乐的人。”

“所以，是的，我很高兴。”

尽管巴萨曾渴望签下维拉蒂，瓜迪奥拉也对他赞不绝口，但球员并没有兴趣离开巴黎圣日耳曼。相反，他想在这里度过自己的职业生涯。

当被问及是否对退役后有什么打算时，这位28岁的球员说道：“我的职业生涯还有一段时间，我只知道我会永远呆在这里。”

“我得到了与伟大的冠军球员一起踢重要比赛的机会，这就是我最想要的。我爱上了这家俱乐部，这就是为什么我总是为球队拼尽全力，以回报俱乐部对我的信任。”

“刚来到巴黎时，我只是一个来自意大利小镇的小男孩，在这里我拥有了一切。我的孩子也出生在巴黎，18岁出头是你人生中最美好的时光。而我的那段时光就是在这里度过的，那段经历令人感到难以置信。我在这里成长为一个男人，找到了真爱，所以我在这里所经历的一切都会给我留下难以置信的美好回忆。”