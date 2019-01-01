维拉确认中场球员麦金脚踝骨折 将伤缺三月

预计这位中场将缺席大约三个月的比赛，他的赛季恐怕可能已经结束。

阿斯顿维拉证实，苏格兰中场约翰·麦金在周六对阵南安普顿的比赛中脚踝骨折。

在维拉公园1-3失利的比赛中，麦克金在仅仅5分钟后就因伤下场，他的鞋钉被固定在草皮上，不得不在别人的帮助下下场，由纳坎巴替补上场。

主教练迪恩·史密斯后来透露这名球员接受了X光检查，俱乐部在周日通过社交媒体透露了他的伤势情况。

“他的球钉嵌在了草坪上。”史密斯在输球后说。

“约翰超过了他们的中后卫，他把他带倒了。我们应该得到一个任意球，但我们没有。”

“约翰很沮丧，开始追球，不幸的是，他在我们教练席面前受伤了。”

据报道，最近几周一直与曼联联系在一起的麦克金，最初有人担心他的赛季会报销，但现在预计将缺席三个月。

这个消息对维拉和苏格兰来说都是一个不小的打击，因为克拉克的队员们的目标是进入2020年欧洲杯决赛圈。

麦金以他在伯明翰的全能状态和充沛精力吸引了大家的目光，他本赛季已经打进3球，在苏格兰的欧洲杯预选赛里也表现出色，并原本还将出现在有3月26日对阵以色列的附加赛半决赛。

三个月后在汉普顿的比赛，这位25岁的球星似乎不能及时准备好，以及是在那几天后对阵塞尔维亚或挪威的决赛。

自2018年夏天加盟以来，他已经为维拉踢了63场比赛，并成为了他们的关键球员之一，在对阵德比的最后一场英冠附加赛中攻入制胜一球。

今年早些时候，他签署了一份为期五年的合同，这份合同将使他在2024年之前一直与俱乐部联系在一起。

维拉第一场没有麦金的比赛将是在节礼日主场迎战诺维奇，这是一场至关重要的保级比赛，然后他们将前往客场挑战沃特福德。