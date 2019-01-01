维拉求购巴特兰 乔哈特或屈身英冠斯托克城

英超升班马阿斯顿维拉有意引进目前效力于英冠斯托克城的英格兰国门巴特兰，前国门乔-哈特可能成为巴特兰的替代者。

据《太阳报》消息，前英格兰国门乔-哈特可能会以巴特兰的替代者身份屈身英冠加盟斯托克城。

从英冠附加赛脱颖而出的阿斯顿维拉将在新赛季回到英超行列，维拉主帅迪恩-史密斯打算斥资2千万镑从斯托克城签下英格兰二号国门巴特兰。

由于斯托克城上赛季无法冲超，早已萌生去意的巴特兰更是会在今夏积极谋求加盟一家能打上主力位置的英超球队，目前缺少主力门将的维拉正是巴特兰最合适的选择。

倘若巴特兰今夏离开斯托克城，志在下赛季冲超的“陶工”势必要在门将位置上补充一名经验丰富的本土门将，目前在伯恩利失去位置的乔-哈特是个不错的人选。

上赛季前半段一度坐稳伯恩利一号门将位置的乔-哈特在去年节礼日球队主场1-5大败埃弗顿后，便被主帅肖恩-戴奇罢黜并把主力门将位置拱手让给了伤愈复出的汤姆-希顿。在伯恩利续约了另一名本土门将尼克-波普后，乔-哈特显然已经沦为鸡肋。

为了获得稳定的出场时间，乔-哈特不得不在今夏选择离开。如果巴特兰最终加盟维拉，新赛季英超球队都将会拥有自己稳定的头号门将人选，乔-哈特只能选择次级别联赛的俱乐部，尤其是巴特兰可能离开后留下的斯托克城主力门将位置。

据了解，同样沦落英冠的老牌俱乐部布莱克本也向乔-哈特递出了橄榄枝。