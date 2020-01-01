维拉名宿：史密斯应该在一月引进吉鲁斯图里奇

两名久经考验的英超前锋将在一月份的转会窗口中成为热门话题，李·亨得利暗示这两名球员将会在西米德兰兹受到欢迎。

阿斯顿维拉已经与切尔西前锋吉鲁和前利物浦前锋斯图里奇联系在一起，而李·亨得利说迪恩·史密斯应该把两者都带到球队。

维拉公园需要更多的火力，因为夏天签下的韦斯利由于伤病将缺席剩下的赛季。

在巴西前锋因为十字韧带受伤而无法比赛之前，他们就开始探索一月的转会选项了。

世界杯冠军吉鲁已经引起了很多俱乐部的注意，法国人需要离开斯坦福桥来获得更多的比赛时间。

斯图里奇是另一个与一月份转会联系紧密的球员，30岁的他目前在土耳其的特拉布宗效力。

前维拉中场亨得利相信这两名在英超联赛中表现出色的球员应该成为球队追逐的目标，他们需要从其他地方寻找灵感，以阻止球队的失利。

“这绝对是至关重要的(他们做对了生意)。”亨得利告诉天空体育。

“他们在夏季转会窗口花了1亿多英镑。”

“很多俱乐部都在1月份进行恐慌性购买，他们试图引进那些适合英超联赛和俱乐部的球员。”

“阿斯顿维拉已经和很多球员联系在了一起，所以引进合适的球员是非常重要的。”

“约翰-麦金受伤了，有传闻说切尔西的德林克沃特将是中场的理想人选。”

“还有吉鲁和斯图里奇，如果可能的话，我个人会去找他们两个。我想这取决于可用的资金。”

“汤姆·希顿(缺席)在赛季的关键阶段是一个巨大的打击。你想要的是能够上场的球员，不幸的是，目前维拉的主力球员都受伤了，所以他们必须在一月的转会窗口中变得更加精明。”

“我希望看到两名中锋的到来，并产生巨大的影响。”

“两名中锋是最理想的人选，因为这是他们一直挣扎的领域，他们不得不依靠像俱乐部头号射手杰克·格拉利什这样的球员。”

希顿和韦斯利一样，将会错过2019- 2020赛季剩下的比赛，而维拉必须完成他们的英超赛程，并在没有两位经验丰富的球员的情况下争夺联赛杯的冠军——与莱斯特的半决赛之日即将到来。