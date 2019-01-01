维拉中场麦金：曼联的兴趣让我暗自欢喜

这位中场球员说他很高兴和现在的俱乐部签下了一份新合同，他从来没有认真考虑过转会到老特拉福德。

约翰·麦金这个夏天可能和曼联有过联系，但是这位阿斯顿维拉的中场球员说他在回去工作前对这些报道“笑了一下”。

在帮助维拉重返顶级联赛后，据说弗格森爵士正在推动老特拉福德俱乐部引进这位中场球员。

但是在新赛季开始之前，麦金在周四与维拉签下了一份五年的新合同，并声称他很高兴能在现在的俱乐部继续他的成长。

“说实话，我有点暗地偷笑了。”麦金告诉天空体育。“我相信很多人都这么做了。我要去证明它是正当的。那时，我的全部心思都放在了维拉和在这里取得成功上。我还有很多东西需要学习和证明。在这里的环境下，我很感激。每个人都爱我，尊重我，没有比这更好的感觉了。我还得驱使自己加油。我感觉自己是这里的主要球员之一，但我仍然需要提高和变得更好。任何挥之不去的猜测都不是你想要的。我很高兴能安定下来，专注于接下来的五年。”

谈到新赛季维拉的前景时，麦金表示：“我不确定，有很多新签约的球员。很多男孩不得不去办理签证之类的事情，适应伯明翰的饮食和温度。我花了七个月的时间才习惯。他们都是很好的小伙子，没有自负，我认为这很重要，因为维拉在英超。在和一些有经验的男孩交谈时，他们都说维拉名声不好，夜郎自大。我认为我们现在还没有。对于一个努力工作的俱乐部来说，这是一个重要的特点。我认为，从这个意义上讲，他们的引援工作做得很好。”