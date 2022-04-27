维尼修斯-托比亚斯：可能成为巴西阿诺德的皇马新援

阿尔维斯、卡福、卡洛斯-阿尔贝托——在生产顶级右后卫方面，很少有人比巴西做得更好。

然而，近年来，这口井似乎已经枯竭，以至于尽管离他的39岁生日还有不到一个月的时间，但阿尔维斯有望成为2022年世界杯上巴西国家队的首发。

当这位巴塞罗那球星最终挂靴时，谁来接替他的位置？现在谁都不知道，但在几年后，下一个顶级巴西右后卫有希望准备好穿上那件著名的黄色球衣。

这名球员就是维尼修斯-托比亚斯，他在巴西国内已经成名好几年，在巴西国际俱乐部崭露头角。

这名18岁的球员在4月1日完成了到皇家马德里的转会，2019年在帮助巴西U15梯队赢得南美锦标赛后，托比亚斯开始出现在巴西球迷的视线中，托比亚斯在最终战胜阿根廷的比赛中进球。

此后，他被人们比作阿诺德，部分原因是，与这位利物浦球星一样，他刚开始时是一名中场球员，后来才被调到边路，但他保留了自己的组织能力。

皇马在他们的一线队中迫切需要这样的球员，本赛季卡瓦哈尔有时会被暴露，特别是在欧冠联赛中，而尽管多面手纳乔和卢卡斯-巴斯克斯在卡瓦哈尔缺席时都曾担任过右后卫，但他们并不是天然的右后卫球员。

皇马对16岁的亚历杭德罗-希门尼斯寄予厚望，他已经是皇马U19队的常客，但随着拜仁慕尼黑对这位西班牙青年国脚的青睐，托比亚斯真正有机会在未来几年在伯纳乌锁定一个首发角色。

然而，他通往西班牙首都的道路并非一帆风顺。

在年仅12岁的时候，托比亚斯就被迫离开他母亲在圣保罗的家，沿着巴西东海岸向南前进1100多公里到阿雷格里港，在那里他被巴西国际的青训学院录取。

他吸引了俱乐部球探的注意，因为他有能力通过盘带击败对手并从中场进入对手禁区，同时他对比赛的阅读能力和总是能通过传球找到队友的能力也吸引到球探的关注。

托比亚斯在转述他向右后卫转型的故事时告诉《环球体育》："我加盟球队时是一名前锋，但到了2017年，我成了一名中场球员。”

"我们的边后卫古斯塔沃-巴加蒂尼受伤了，我们没有其他后卫。我向教练卢卡斯-马尔凯蒂寻求在那里踢球的机会。这不是很困难，但我仍有很多东西要学。"

托比亚斯学得很快，而且他从未回头，在2021年帮助俱乐部赢得巴西U20锦标赛，赢得他在巴西国际的首座冠军。

"他是典型的巴西球员，是一个技术能力非常高的运动员，"当时执教托比亚斯的若昂-米格尔告诉够力足球。

"他和皮球之间有一种很好的关系很，同时他解决比赛问题的能力也很强，他对比赛的战术问题的理解也很好。”

"他的身体素质也非常好，而且他有很棒的精神力量，他是一个喜欢对抗的球员，他享受比赛的挑战。”

"因此，他现在已经在国外闯荡，这给我们带来巨大的快乐，由于所有这些技能，他将在国外大放异彩。"

这些技能导致了一些欧洲顶级俱乐部对托比亚斯的兴趣，皇家马德里与拜仁慕尼黑、尤文图斯和马德里竞技都在关注这名少年的进展。

然而，签下托比亚斯的竞赛由顿涅茨克矿工赢得，他们在2021年7月宣布同意以600万欧元的价格将这名后卫带到乌克兰，托比亚斯将在六个月后正式加盟。

他离开巴西国际时，没有为俱乐部的一线队打过一场比赛，但他立即加入了矿工的一线队，与他们一起在土耳其度过了季中训练营，在六场友谊赛中登场。

然而，这些比赛可能是他为俱乐部出场的仅有机会，托比亚斯是一群驻扎在乌克兰的巴西球员之一，他们在俄罗斯入侵该国时在社交媒体上发帖，希望找到安全通道离开乌克兰。

几天后，这位年轻人与他的同胞一起越过边境离开了乌克兰，然后国际足联宣布允许乌克兰俱乐部的球员在转会窗口之外转会，以帮助他们的职业生涯。

由于之前对他有兴趣，皇马迅速采取行动以确保签下托比亚斯，并以最初的租借方式签下他，租期直到2022-23赛季结束，并可以选择以1700万欧元的价格买断。

虽然他来到欧洲后经历了很多，但托比亚斯在西班牙适应得很好，最近在西班牙足球第三级联赛中为皇家马德里卡斯蒂亚梯队首次亮相。

他还与一线队一起训练，尽管他不能在本赛季为一线队出场，因为皇马一线队现在已经有三名非欧盟球员——维尼修斯、罗德里戈和米利唐。

然而，托比亚斯踏上西甲舞台的时间终将到来，即使他现在必须等待机会。这是他正在习惯做的事情，但人们相信，一旦他进入顶级足球舞台，他就不太可能很快离开了。

巴西培养世界顶级右后卫的悠久历史看起来可能会继续下去。