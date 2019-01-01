维尼修斯：姆巴佩内马尔将是皇马的梦想签约

史上身价最高的两名球员都与今夏转会西班牙首都有关。

小维尼休斯说，如果皇马能在这个夏天把巴黎圣日耳曼的内马尔和姆巴佩吸引到伯纳乌，那将是一个“梦想”。

随着巴黎圣日耳曼继续在把欧冠奖杯带回法国首都的目标上苦苦挣扎，这两名球员都与从法国冠军球队转会到皇马有着密切的联系。

内马尔于2017年以2.22亿欧元的天价加盟巴黎圣日耳曼，但一直有传言称他在法国并不稳定。

从2017年开始，他和队友卡瓦尼就俱乐部的点球主罚问题发生争执。

他的巴西队友维尼休斯相信，如果内马尔和法甲头号射手姆巴佩能够在这个窗口期被说服加盟西甲，那么今夏的转会将会是极其完美的。

“当然，他(内马尔)可以加盟皇马，但目前，我不知道他会做什么，”这位皇马的年轻球员说。“当然，他可能在马德里或者巴黎圣日耳曼，我不知道，但如果他在马德里，那就更好了。”

“我想和内马尔一起踢球，当然，还有姆巴佩，马德里所有的球迷都梦想着他能来到这里，我知道这一点，因为我在那里。”不仅仅是马德里的球迷，因为世界上所有球队的球迷都希望看到姆巴佩在他们的旗帜下踢球。”

自2017年从摩纳哥加盟巴黎圣日尔曼以来，姆巴佩继续着他的惊人进步，为法甲冠军攻入60粒进球，其中上赛季在法甲联赛中攻入33粒进球，获得联赛金靴奖。

这位法国世界杯冠军上个月表示，他认为自己的未来将远离王子公园，这一承认让皇马处于高度戒备状态，因为他们正在加紧制定“银河级别”的签约政策。

谈到他被评为法甲年度最佳球员后的未来，姆巴佩说:“这对我来说是非常重要的时刻，我的职业生涯迎来了一个转折点。”

“我在这里发现了很多，我觉得现在也许是承担更多责任的时候了。”

“我希望可以是在巴黎圣日耳曼，那将是一件非常愉快的事，或者在其他地方进行一个新的项目。”