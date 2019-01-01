维尼休斯：齐达内告诉我我可以在皇马踢很久

在得到主教练的支持后，巴西人希望在皇马度过他职业生涯的大部分时间。

维尼休斯透露齐达内曾告诉他，他可以在皇家马德里享受漫长的职业生涯。

19岁的维尼休斯自从从弗拉门戈加盟后，一直在努力巩固自己在马德里的地位。

上个赛季，这位前锋在代表白衣军团出战的18场西甲联赛中打入2球，在杯赛上又打入2球并助攻6次。

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尽管在西班牙首都的开局喜忧参半，维尼休斯声称齐达内支持他在伯纳乌有一个好的职业生涯，如果他继续进步的话。

维尼休斯在周二的新闻发布会上说：“齐达内总是告诉我要放松，要继续成长，因为如果我做得到，再加上所有人的善待，他说我会因此在这里效力很长一段时间。很像马塞洛和卡塞米罗，他们在这里待了很长时间。”

维尼休斯本赛季已经在西甲出场三次，尽管其中只有一次是首发。

当被问及在皇马是否集中在右路踢球时，维尼休斯说他很高兴能在任何一边踢球。

“当我在青年队踢球的时候，我做过一些这样的事情，现在我在皇马踢右边锋。”他说：“我认为这对我和我的职业生涯都很重要，这样我才能在两边都踢得很好。当然，我发现右路更加困难，因为我不太习惯这样踢球，但我在皇马的每一次训练中都在努力提高。”

维尼休斯希望他能抓住机会，在赛季初的皇家马德里给齐达内留下深刻的印象。

“赛季初也有点困难。新球员总是要接受考验，皇马现在有很多球员。我们踢得更多了，齐达内总是和所有的球员交谈，他在一开始就给了我们所有人机会，这样我们就能有一个美好的赛季。”