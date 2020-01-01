维尼休斯希望向斯特林学习：他是我的榜样

巴西人并没有达到人们对他的期望，他在西甲的开局曾一度抢眼。

皇家马德里的年轻球员维尼休斯从拉希姆·斯特林身上获得了灵感，他本赛季在门前的表现受到了批评。

维尼休斯在本赛季的23场比赛中只有3个进球，但他的目标是在进攻方面赶上曼城的斯特林。

“当我在青年队踢球的时候，我习惯于进很多球，但是在职业足球中，我踢得离球门更远，很难进球。”维尼休斯告诉《Esporte Interativo》。

其他球队

“但我只有19岁，我正在变得更好。卡里姆（本泽马）和所有总是进球的球员都试图帮助我们。当我开始进球的时候，我会进很多球，就像这里的每一个边锋一样。”

“斯特林对我来说就是一个榜样。在我这个年纪，他踢得和我一样，进球不多，而这个赛季他已经进了很多球。上个赛季，他进得更多。”

“我进步了一点点。我从来没有打过右边锋，但在这里我必须打右边锋。这对我来说很难，因为我在左边的所有动作都是自然的，我知道我应该做的一切。”

“但在右边，我得多想想。在左边，我做每件事都不假思索。”

这名巴西人可能在本月晚些时候对阵斯特林，届时曼城和皇家马德里将在欧洲冠军联赛十六强相遇，维尼休斯很期待这场比赛。

这将是一场精彩的比赛。无论对手是谁，我们都时刻准备着。皇家马德里一直是欧洲冠军联赛的竞争者。今年我们真的很想赢。”

“这将会很艰难，因为曼城是一支踢得很好的球队，他们知道比赛。瓜迪奥拉知道比赛。我们必须关注球场上可能发生的事情。”