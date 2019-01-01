维尼休斯：巴萨也对我有意 决定追随自己内心

这位皇马球星透露，他本可以与皇马最大的竞争对手签约。

维尼休斯承认，当他签约皇家马德里时，他不得不“跟随自己的心”，在这个过程中，他拒绝了死敌巴塞罗那的兴趣。

巴西人在2017年5月与皇家马德里签约，尽管他从弗拉门戈的转会直到2018年7月18岁生日后才完成。

和他的同胞内马尔一样，维尼休斯在巴西爆发后引起了巴萨的兴趣，但是现在19岁的维尼休斯说他知道转会皇马是他职业生涯的最佳选择。

“我以为这不是真的，我以为这只是报纸上的谣言。”维尼休斯告诉阿斯报：“我收到了来自马德里和巴萨的邀请。我父亲告诉我，我必须做出选择，必须跟随自己的内心。”

他补充道：“（这是）不可思议的。在巴西没有这样的日子，这是一个非常特别的日子。我在亮相那天非常紧张，因为我必须说西班牙语，而且我还没有学习。此外，罗纳尔多也来了我的亮相仪式，他是一个足球传奇。我很高兴。那是我一生中最快乐的日子之一。”

这名少年承认他很难适应皇马的生活，至少一开始是这样，但是同胞马塞洛和卡塞米罗的帮助了他。

“我刚来的时候非常困难，因为这是一个生活的改变。我以为我做不到，因为离开你爱的人很难。”他说：“当我的家人到达时，一切都安静了下来。现在我一个人住。（卡塞米罗和马塞洛）帮了我很多，因为他们经历了和我一样的事情。他们总是给我建议，告诉我如何在球场内外把事情做好。”

维尼休斯说，他现在希望长期留在马德里，因为他希望在齐达内手下得到一个更稳定的位置。

“我的家人是我的一切，他们总是尽一切可能让我快乐。如果我踢足球踢得更好，我能看到维尼休斯的未来在马德里，他将在这里赢得几乎所有的东西，这将是非常重要的。我可以把快乐传播给我周围的人。”