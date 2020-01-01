维尼休斯将从阿扎尔伤病中受益——从长远来看，皇马也将如此

由于比利时人的坏运气，这名年轻的巴西人得到了一个意想不到的展现自己的机会——他正在充分利用这个机会。

当阿扎尔再度受伤的时候，皇马，球迷以及围绕他的一切，都在痛苦呻吟着。

不过，阿扎尔的伤病对皇马年轻的边锋维尼休斯来说，可能会是一个好机会。虽然他从没希望过自己的队友倒霉，但现实却是，维尼休斯确实成为了比利时人走霉运的主要受益者。

在欧冠16强首回合对阵曼城以及与巴萨的国家德比中，巴西人都被齐达内委以重任，出任了首发右边锋。尽管他自去年12月以来就没有参加过一场西甲比赛，整个赛季也只为球队首发出场过6次，而那时候，阿扎尔同样遭遇了伤病。

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不过这一次，在罗德里戈停赛的情况下，齐达内终于选择启用维尼休斯，给了他一次机会，而他的表现也没有让法国教头失望。

在皇马1比2输给曼城的比赛中，维尼库斯的爆发帮助伊斯科打入一球，而他在国家德比中的表现则更为出色，凭借自己精彩的个人能力在比赛中首开记录，帮助球队在积分榜上超越死敌。

在这场比赛过后，一向要求严格的齐达内再也无法吝啬赞扬之词，公开对维尼休斯的表现进行了一番表扬：我为他的进球感到高兴，最近几周他一直在努力恢复状态，这是他应得的。在对阵如此重要对手的比赛中打进如此重要的一球，这对他来说太棒了。”

当然，法国人并不是唯一一个被维尼休斯表现打动的人。在伯纳乌球场的包厢内，皇马历史最佳射手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多同样观看了这场比赛。

当维尼休斯打破僵局时，C罗立即报以热烈的掌声，这位经常闷闷不乐的前锋现在终于不用担心无人能够继承他在皇马的衣钵，尤其是巴西人还在进球后模仿了C罗的标志性庆祝动作。

尽管维尼休斯在近日拿出了极为优秀的表现，但与C罗相比，这位年轻的巴西人实在有些不够稳定。他是一位体能出众、精力充沛的年轻人，但却不知道如何最好地利用自己，因此他的进球并不多。

我们经常能够看到这样的场景，维尼休斯会在比赛中突然杀到对手意想不到的位置，将防守球员甩在身后，但不幸的是，最终他的射门却打偏了，或者被对手回追到位破坏掉了。

更具讽刺意味的是，在这场国家德比中的进球其实颇具戏剧性，正是他在关键时刻的“优柔寡断”带来了进球，巴萨中卫皮克当时站在他的身后，这给了维尼休斯思考时间，而不是强行起脚。

这位年轻人以26天的优势超越梅西，成为了本世纪国家德比最年轻进球者，尽管如此，他仍需要进一步成长，需要有人为他指点道路。

毫不夸张地说，如果没有中场大将托尼·克罗斯疯狂地指出他应该跑向哪里，并送出了一记完美传球，维尼休斯可能并不会打入这样的精彩进球。

不应该忘记的是，当皇马在上赛季悄无声息地遭遇溺水时，维尼休斯是浮出水面扑救的那只手，是延续生命的迹象，是白衣军团肺里的最后一口气。

维尼休斯为球队提供了技术、速度、天赋和火花，这也是皇马本赛季所缺少的，事实上，自从C罗离开后，本泽马并不能做到这一切，尤其是现在他在14场比赛中只打入了两粒进球。

“维尼休斯总能在比赛中创造机会，这一点都不容易，”皇马高层布特拉格诺表示。“希望这对他来说是一种解脱。”

这个赛季，维尼休斯有时会感受到巨大压力，也许与“有意识的能力”学习模式有关。

如果说上个赛季他无意识的天赋让他可以在进攻端肆意发挥，那么现在他似乎知道自己哪里出了问题——开始有意识的做出改变，但这有时会阻碍他前进的脚步。

他在2019年9月对阵奥萨苏纳的比赛中攻入一球，这是他自那一年2月以来的第一粒进球，他流下了喜悦的泪水。这是他自那以后的第一个联赛进球，但这也是在他的同胞卡塞米罗的帮助下才打进的。

这位防守型中场告诉皇马电视台:“我在中场休息的时候告诉他，他必须为进球而努力。很多时候，就五五开的情况下，他会下意识的将球交给本泽马，如果本泽马处于一个更好的位置，他当然可以这样做。但如果本泽马和他的位置只是五五开的话，那么他就必须自己去完成射门。当他完成破门后，他告诉我，他当时想到了我告诉他的话，大胆起脚射门。”

维尼休斯的进球，再加上马里亚诺的进球，终于为皇马赢得了1,954天以来，第一个主场取胜的国家德比。

当然，我们的目标是让维尼休斯充分发挥自己的本能，当他的魔力与完美的决策以及一致性相结合时，一切都是自动的。

这可能需要一年、两年甚至更长的时间，但维尼休斯已经让自己走上了正确的道路。这对皇马来说是个好消息，他们希望这位弗拉门戈青训小将能成为他们未来10年首发阵容中的一员，于是他们在16岁的时候签下了他。

“这是一个给他出场时间的问题，”弗拉门戈青训营负责人告诉《阿斯报》。“随着上场时间的增加，球员们获得了信心，进球自然就会随之而来。如果他能在不上场的情况下保持自信，我相信他能连续打进很多球。”

阿扎尔只是皇马的暂时方案，维尼休斯才是他们的真正未来。从过去两场比赛的表现来看，他不会让人失望。