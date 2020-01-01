维尼休斯否认转会巴黎传言 承诺战斗至赛季结束

尽管最近有可能转会的传闻，这位巴西球星并没有离开伯纳乌的计划。

皇家马德里前锋维尼休斯否认了转会巴黎圣日耳曼的传闻，他坚持说他想留在伯纳乌。

维尼休斯在一月份与巴黎圣日耳曼联系在了一起，据报道，法甲冠军的体育主管莱昂纳多很欣赏他的巴西同胞。

然而，维尼休斯并没有离开西甲豪门皇家马德里的打算，这名19岁的球员2018年来到马德里。

其他球队

在周四的国王杯四分之一决赛中以3-4不敌皇家社会之后，维尼休斯坚持说离开是不可能的。

“没有选择，我想留在马德里。”巴西前锋告诉记者。

维尼休斯说：“我想请求球迷们保持这种状态，我们将战斗到赛季结束，以赢得西甲冠军和欧冠冠军。”

“我们的状态不太好，而皇家社会踢得很好，他们在西甲的位置很好。这是一场艰难的比赛。唯一一场在主场进行的国王杯单循环淘汰赛，我们输了。”

“在主场输球很难。我们此前主场不败，我们输掉了一场不能输的比赛。但另一方面，我们一直战斗到最后，一直战斗到本赛季结束。”

齐达内的球队目前在西甲联赛中以三分的优势领先巴塞罗那，他们将在周日客场挑战奥萨苏纳。

尽管在周四的比赛中防守很差，齐达内强调球队的选择并不是造成这种表现的原因。

齐达内赛后告诉记者：“我带领的球队认为我可以做得很好。”

“我不认为我们的球队有错，但是对手踢得很好，这让我们付出了代价。无论你是赢是输，我们都在这里。”